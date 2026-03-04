Viral

Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios de hoje.

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1183, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (3):

03 - 06 - 07 - 20 - 21 - 25 - 30

Mês da sorte: Fevereiro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 3.488,63
  • 5 acertos: 1658 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 21526 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 70165 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3626, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (3):

01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 330 apostas ganhadoras, R$ 1.861,23
  • 13 acertos: 12790 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 168373 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 933472 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2979, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (3):

18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53

Premiação:

  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 158.039.482,14
  • 5 acertos: 128 apostas ganhadoras, R$ 38.728,95
  • 4 acertos: 7902 apostas ganhadoras, R$ 1.034,09

Acumulado para o próximo concurso: R$ 45.000.000,00

Vencedor:

  • EUSEBIO/CE
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 6966, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (3):

09 - 19 - 26 - 28 - 52

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 84 apostas ganhadoras, R$ 5.754,87
  • 3 acertos: 6083 apostas ganhadoras, R$ 75,68
  • 2 acertos: 132998 apostas ganhadoras, R$ 3,46

Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2362, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (3):

21 - 26 - 30 - 47 - 51 - 52 - 79

Time do coração: ALTOS/PI

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 46.551,55
  • 5 acertos: 107 apostas ganhadoras, R$ 1.864,54
  • 4 acertos: 2052 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 20572 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 6440 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.400.000,00

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: