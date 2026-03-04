Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1183, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (3):
03 - 06 - 07 - 20 - 21 - 25 - 30
Mês da sorte: Fevereiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 3.488,63
- 5 acertos: 1658 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 21526 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 70165 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3626, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (3):
01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 330 apostas ganhadoras, R$ 1.861,23
- 13 acertos: 12790 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 168373 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 933472 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2979, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (3):
18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53
Premiação:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 158.039.482,14
- 5 acertos: 128 apostas ganhadoras, R$ 38.728,95
- 4 acertos: 7902 apostas ganhadoras, R$ 1.034,09
Acumulado para o próximo concurso: R$ 45.000.000,00
Vencedor:
- EUSEBIO/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 6966, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (3):
09 - 19 - 26 - 28 - 52
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 84 apostas ganhadoras, R$ 5.754,87
- 3 acertos: 6083 apostas ganhadoras, R$ 75,68
- 2 acertos: 132998 apostas ganhadoras, R$ 3,46
Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2362, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (3):
21 - 26 - 30 - 47 - 51 - 52 - 79
Time do coração: ALTOS/PI
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 46.551,55
- 5 acertos: 107 apostas ganhadoras, R$ 1.864,54
- 4 acertos: 2052 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 20572 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 6440 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.400.000,00