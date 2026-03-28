Confira os resultados das loterias desta sexta

Confira os resultados dos sorteiosArte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3647, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (27):
02 - 04 - 05 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 523.457,40
- 14 acertos: 351 apostas ganhadoras, R$ 1.340,13
- 13 acertos: 9779 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 107368 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 525153 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Cidades Ganhadoras:
- CANAL ELETRONICO/--
2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- SAO ROQUE/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2905, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (27):
06 - 07 - 09 - 14 - 17 - 22 - 29 - 32 - 36 - 40 - 52 - 54 - 55 - 67 - 69 - 73 - 74 - 78 - 91 - 98
Premiação:
- 20 acertos: Não houve ganhador
- 19 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 34.907,79
- 18 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 2.727,17
- 17 acertos: 682 apostas ganhadoras, R$ 287,91
- 16 acertos: 3964 apostas ganhadoras, R$ 49,53
- 15 acertos: 17551 apostas ganhadoras, R$ 11,18
- 0 acertos: Não houve ganhador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6987, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (27):
31 - 36 - 37 - 58 - 60
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhador
- 4 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 15.575,44
- 3 acertos: 2446 apostas ganhadoras, R$ 169,80
- 2 acertos: 74479 apostas ganhadoras, R$ 5,57
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 828, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (27):
coluna 1: 0
coluna 2: 1
coluna 3: 7
coluna 4: 6
coluna 5: 7
coluna 6: 6
coluna 7: 9
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhador
- 6 acertos: Não houve ganhador
- 5 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 1.219,74
- 4 acertos: 990 apostas ganhadoras, R$ 67,76
- 3 acertos: 9084 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.700.000,00