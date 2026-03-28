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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3647, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (27):

02 - 04 - 05 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 523.457,40
  • 14 acertos: 351 apostas ganhadoras, R$ 1.340,13
  • 13 acertos: 9779 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 107368 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 525153 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Cidades Ganhadoras:

  • CANAL ELETRONICO/--
    2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
  • SAO ROQUE/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2905, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (27):

06 - 07 - 09 - 14 - 17 - 22 - 29 - 32 - 36 - 40 - 52 - 54 - 55 - 67 - 69 - 73 - 74 - 78 - 91 - 98

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve ganhador
  • 19 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 34.907,79
  • 18 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 2.727,17
  • 17 acertos: 682 apostas ganhadoras, R$ 287,91
  • 16 acertos: 3964 apostas ganhadoras, R$ 49,53
  • 15 acertos: 17551 apostas ganhadoras, R$ 11,18
  • 0 acertos: Não houve ganhador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6987, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (27):

31 - 36 - 37 - 58 - 60

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve ganhador
  • 4 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 15.575,44
  • 3 acertos: 2446 apostas ganhadoras, R$ 169,80
  • 2 acertos: 74479 apostas ganhadoras, R$ 5,57

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 828, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (27):

coluna 1: 0

coluna 2: 1

coluna 3: 7

coluna 4: 6

coluna 5: 7

coluna 6: 6

coluna 7: 9

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhador
  • 6 acertos: Não houve ganhador
  • 5 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 1.219,74
  • 4 acertos: 990 apostas ganhadoras, R$ 67,76
  • 3 acertos: 9084 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.700.000,00

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