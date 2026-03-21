Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2939, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
04 - 05 - 09 - 10 - 13 - 22
2º sorteio:
09 - 19 - 24 - 28 - 41 - 43 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 2.956,67
- 4 acertos: 1329 apostas ganhadoras, R$ 73,73
- 3 acertos: 20746 apostas ganhadoras, R$ 2,36
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 7.716,91
- 4 acertos: 642 apostas ganhadoras, R$ 152,63
- 3 acertos: 15032 apostas ganhadoras, R$ 3,25
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3641, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (20):
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 2.185.786,92
- 14 acertos: 857 apostas ganhadoras, R$ 1.559,28
- 13 acertos: 25315 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 284752 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1463027 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BARREIRAS/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- MORRO DO CHAPEU/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- PARAUAPEBAS/PA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- ITAQUAQUECETUBA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2902, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (20):
05 - 12 - 21 - 25 - 29 - 31 - 33 - 36 - 46 - 47 - 50 - 54 - 58 - 60 - 61 - 66 - 68 - 72 - 78 - 83
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 52.080,52
- 18 acertos: 71 apostas ganhadoras, R$ 2.292,28
- 17 acertos: 595 apostas ganhadoras, R$ 273,53
- 16 acertos: 3656 apostas ganhadoras, R$ 44,51
- 15 acertos: 15981 apostas ganhadoras, R$ 10,18
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.700.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6981, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (20):
07 - 29 - 39 - 59 - 78
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.855.815,56
- 4 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 7.896,87
- 3 acertos: 2057 apostas ganhadoras, R$ 138,93
- 2 acertos: 57398 apostas ganhadoras, R$ 4,97
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 825, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (20):
coluna 1: 6
coluna 2: 1
coluna 3: 2
coluna 4: 2
coluna 5: 0
coluna 6: 1
coluna 7: 3
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 33.041,08
- 5 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 925,52
- 4 acertos: 718 apostas ganhadoras, R$ 65,74
- 3 acertos: 6165 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00