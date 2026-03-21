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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2939, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

04 - 05 - 09 - 10 - 13 - 22

2º sorteio:

09 - 19 - 24 - 28 - 41 - 43 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 2.956,67
  • 4 acertos: 1329 apostas ganhadoras, R$ 73,73
  • 3 acertos: 20746 apostas ganhadoras, R$ 2,36

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 7.716,91
  • 4 acertos: 642 apostas ganhadoras, R$ 152,63
  • 3 acertos: 15032 apostas ganhadoras, R$ 3,25

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3641, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (20):

01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 2.185.786,92
  • 14 acertos: 857 apostas ganhadoras, R$ 1.559,28
  • 13 acertos: 25315 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 284752 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1463027 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • BARREIRAS/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • MORRO DO CHAPEU/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • PARAUAPEBAS/PA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • ITAQUAQUECETUBA/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2902, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (20):

05 - 12 - 21 - 25 - 29 - 31 - 33 - 36 - 46 - 47 - 50 - 54 - 58 - 60 - 61 - 66 - 68 - 72 - 78 - 83

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 52.080,52
  • 18 acertos: 71 apostas ganhadoras, R$ 2.292,28
  • 17 acertos: 595 apostas ganhadoras, R$ 273,53
  • 16 acertos: 3656 apostas ganhadoras, R$ 44,51
  • 15 acertos: 15981 apostas ganhadoras, R$ 10,18
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.700.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6981, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (20):

07 - 29 - 39 - 59 - 78

Premiação:

  • 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.855.815,56
  • 4 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 7.896,87
  • 3 acertos: 2057 apostas ganhadoras, R$ 138,93
  • 2 acertos: 57398 apostas ganhadoras, R$ 4,97

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 825, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (20):

coluna 1: 6

coluna 2: 1

coluna 3: 2

coluna 4: 2

coluna 5: 0

coluna 6: 1

coluna 7: 3

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 33.041,08
  • 5 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 925,52
  • 4 acertos: 718 apostas ganhadoras, R$ 65,74
  • 3 acertos: 6165 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00

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