Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2936, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
03 - 13 - 21 - 23 - 24 - 34
2º sorteio:
01 - 06 - 09 - 19 - 42 - 45 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 4.532,93
- 4 acertos: 868 apostas ganhadoras, R$ 107,42
- 3 acertos: 16322 apostas ganhadoras, R$ 2,85
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 14.686,69
- 4 acertos: 824 apostas ganhadoras, R$ 113,16
- 3 acertos: 15268 apostas ganhadoras, R$ 3,05
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3635, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (13):
01 - 02 - 03 - 05 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.925.398,93
- 14 acertos: 192 apostas ganhadoras, R$ 2.102,67
- 13 acertos: 7021 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 97623 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 544809 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- SANTO ANDRE/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2899, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (13):
23 - 26 - 27 - 29 - 31 - 37 - 49 - 52 - 55 - 58 - 61 - 71 - 74 - 79 - 82 - 88 - 89 - 95 - 96 - 97
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 41.760,98
- 18 acertos: 156 apostas ganhadoras, R$ 1.195,08
- 17 acertos: 717 apostas ganhadoras, R$ 182,01
- 16 acertos: 4821 apostas ganhadoras, R$ 27,06
- 15 acertos: 13211 apostas ganhadoras, R$ 9,87
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.300.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6975, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (13):
01 - 07 - 13 - 31 - 56
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 147 apostas ganhadoras, R$ 2.899,14
- 3 acertos: 6838 apostas ganhadoras, R$ 59,35
- 2 acertos: 123981 apostas ganhadoras, R$ 3,27
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 822, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (13):
coluna 1: 4
coluna 2: 6
coluna 3: 0
coluna 4: 9
coluna 5: 9
coluna 6: 9
coluna 7: 4
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 9.923,56
- 5 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 1.012,60
- 4 acertos: 595 apostas ganhadoras, R$ 71,47
- 3 acertos: 5557 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.600.000,00