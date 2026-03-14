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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2936, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

03 - 13 - 21 - 23 - 24 - 34

2º sorteio:

01 - 06 - 09 - 19 - 42 - 45 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 4.532,93
  • 4 acertos: 868 apostas ganhadoras, R$ 107,42
  • 3 acertos: 16322 apostas ganhadoras, R$ 2,85

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 14.686,69
  • 4 acertos: 824 apostas ganhadoras, R$ 113,16
  • 3 acertos: 15268 apostas ganhadoras, R$ 3,05

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3635, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (13):

01 - 02 - 03 - 05 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.925.398,93
  • 14 acertos: 192 apostas ganhadoras, R$ 2.102,67
  • 13 acertos: 7021 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 97623 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 544809 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedor:

  • SANTO ANDRE/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2899, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (13):

23 - 26 - 27 - 29 - 31 - 37 - 49 - 52 - 55 - 58 - 61 - 71 - 74 - 79 - 82 - 88 - 89 - 95 - 96 - 97

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 41.760,98
  • 18 acertos: 156 apostas ganhadoras, R$ 1.195,08
  • 17 acertos: 717 apostas ganhadoras, R$ 182,01
  • 16 acertos: 4821 apostas ganhadoras, R$ 27,06
  • 15 acertos: 13211 apostas ganhadoras, R$ 9,87
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.300.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6975, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (13):

01 - 07 - 13 - 31 - 56

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 147 apostas ganhadoras, R$ 2.899,14
  • 3 acertos: 6838 apostas ganhadoras, R$ 59,35
  • 2 acertos: 123981 apostas ganhadoras, R$ 3,27

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 822, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (13):

coluna 1: 4

coluna 2: 6

coluna 3: 0

coluna 4: 9

coluna 5: 9

coluna 6: 9

coluna 7: 4

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 9.923,56
  • 5 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 1.012,60
  • 4 acertos: 595 apostas ganhadoras, R$ 71,47
  • 3 acertos: 5557 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.600.000,00

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