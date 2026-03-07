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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2933, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

21 - 24 - 29 - 35 - 41 - 49

2º sorteio:

05 - 06 - 17 - 20 - 22 - 35 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 5.704,63
  • 4 acertos: 556 apostas ganhadoras, R$ 152,43
  • 3 acertos: 11665 apostas ganhadoras, R$ 3,63

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 2.781,01
  • 4 acertos: 1030 apostas ganhadoras, R$ 82,28
  • 3 acertos: 14494 apostas ganhadoras, R$ 2,92

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3629, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (6):

01 - 04 - 07 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 665.977,43
  • 14 acertos: 254 apostas ganhadoras, R$ 2.356,13
  • 13 acertos: 8120 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 107650 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 567454 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.500.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • JAGUARE/ES
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2896, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (6):

09 - 11 - 12 - 13 - 24 - 25 - 26 - 28 - 31 - 34 - 36 - 39 - 42 - 43 - 53 - 75 - 76 - 78 - 83 - 87

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 18.654,56
  • 18 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 2.261,90
  • 17 acertos: 663 apostas ganhadoras, R$ 193,43
  • 16 acertos: 4781 apostas ganhadoras, R$ 26,82
  • 15 acertos: 14928 apostas ganhadoras, R$ 8,59
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6969, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (6):

24 - 35 - 37 - 39 - 45

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 9.327,32
  • 3 acertos: 5376 apostas ganhadoras, R$ 105,75
  • 2 acertos: 121838 apostas ganhadoras, R$ 4,66

Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 819, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (6):

coluna 1: 7

coluna 2: 9

coluna 3: 8

coluna 4: 2

coluna 5: 3

coluna 6: 0

coluna 7: 8

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 17.103,66
  • 5 acertos: 69 apostas ganhadoras, R$ 708,22
  • 4 acertos: 686 apostas ganhadoras, R$ 71,23
  • 3 acertos: 5709 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.300.000,00

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