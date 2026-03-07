Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2933, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
21 - 24 - 29 - 35 - 41 - 49
2º sorteio:
05 - 06 - 17 - 20 - 22 - 35 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 5.704,63
- 4 acertos: 556 apostas ganhadoras, R$ 152,43
- 3 acertos: 11665 apostas ganhadoras, R$ 3,63
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 2.781,01
- 4 acertos: 1030 apostas ganhadoras, R$ 82,28
- 3 acertos: 14494 apostas ganhadoras, R$ 2,92
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3629, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (6):
01 - 04 - 07 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 665.977,43
- 14 acertos: 254 apostas ganhadoras, R$ 2.356,13
- 13 acertos: 8120 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 107650 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 567454 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.500.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- JAGUARE/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2896, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (6):
09 - 11 - 12 - 13 - 24 - 25 - 26 - 28 - 31 - 34 - 36 - 39 - 42 - 43 - 53 - 75 - 76 - 78 - 83 - 87
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 18.654,56
- 18 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 2.261,90
- 17 acertos: 663 apostas ganhadoras, R$ 193,43
- 16 acertos: 4781 apostas ganhadoras, R$ 26,82
- 15 acertos: 14928 apostas ganhadoras, R$ 8,59
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6969, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (6):
24 - 35 - 37 - 39 - 45
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 9.327,32
- 3 acertos: 5376 apostas ganhadoras, R$ 105,75
- 2 acertos: 121838 apostas ganhadoras, R$ 4,66
Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 819, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (6):
coluna 1: 7
coluna 2: 9
coluna 3: 8
coluna 4: 2
coluna 5: 3
coluna 6: 0
coluna 7: 8
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 17.103,66
- 5 acertos: 69 apostas ganhadoras, R$ 708,22
- 4 acertos: 686 apostas ganhadoras, R$ 71,23
- 3 acertos: 5709 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.300.000,00