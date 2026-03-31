Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Lotofácil
Resultado do concurso nº 3649, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (30):
06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.646.180,10
- 14 acertos: 342 apostas ganhadoras, R$ 1.938,59
- 13 acertos: 12337 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 161664 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 893596 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00
Venceror:
ITAPEVI/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2906, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (30):
00 - 02 - 04 - 06 - 10 - 11 - 12 - 19 - 26 - 31 - 37 - 43 - 45 - 54 - 73 - 74 - 76 - 79 - 91 - 97
Premiação:
- 20 acertos: Não houve ganhador
- 19 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 31.306,94
- 18 acertos: 172 apostas ganhadoras, R$ 1.787,66
- 17 acertos: 1308 apostas ganhadoras, R$ 164,55
- 16 acertos: 7149 apostas ganhadoras, R$ 30,10
- 15 acertos: 27034 apostas ganhadoras, R$ 7,96
- 0 acertos: Não houve ganhador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6989, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (30):
01 - 17 - 26 - 48 - 54
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 12.824,77
- 3 acertos: 4078 apostas ganhadoras, R$ 110,81
- 2 acertos: 98903 apostas ganhadoras, R$ 4,56
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 829, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (30):
coluna 1: 2
coluna 2: 5
coluna 3: 5
coluna 4: 4
coluna 5: 4
coluna 6: 3
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhador
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 15.862,07
- 5 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 1.172,07
- 4 acertos: 997 apostas ganhadoras, R$ 68,18
- 3 acertos: 9979 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00