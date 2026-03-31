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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3649, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (30):

06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.646.180,10
  • 14 acertos: 342 apostas ganhadoras, R$ 1.938,59
  • 13 acertos: 12337 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 161664 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 893596 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00

Venceror:

ITAPEVI/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2906, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (30):

00 - 02 - 04 - 06 - 10 - 11 - 12 - 19 - 26 - 31 - 37 - 43 - 45 - 54 - 73 - 74 - 76 - 79 - 91 - 97

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve ganhador
  • 19 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 31.306,94
  • 18 acertos: 172 apostas ganhadoras, R$ 1.787,66
  • 17 acertos: 1308 apostas ganhadoras, R$ 164,55
  • 16 acertos: 7149 apostas ganhadoras, R$ 30,10
  • 15 acertos: 27034 apostas ganhadoras, R$ 7,96
  • 0 acertos: Não houve ganhador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6989, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (30):

01 - 17 - 26 - 48 - 54

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 12.824,77
  • 3 acertos: 4078 apostas ganhadoras, R$ 110,81
  • 2 acertos: 98903 apostas ganhadoras, R$ 4,56

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 829, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (30):

coluna 1: 2

coluna 2: 5

coluna 3: 5

coluna 4: 4

coluna 5: 4

coluna 6: 3

coluna 7: 5

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhador
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 15.862,07
  • 5 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 1.172,07
  • 4 acertos: 997 apostas ganhadoras, R$ 68,18
  • 3 acertos: 9979 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

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