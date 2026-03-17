Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2937, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
04 - 10 - 15 - 21 - 30 - 50
2º sorteio:
02 - 12 - 15 - 23 - 35 - 48 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 8.124,79
- 4 acertos: 882 apostas ganhadoras, R$ 105,27
- 3 acertos: 15108 apostas ganhadoras, R$ 3,07
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 4.570,19
- 4 acertos: 795 apostas ganhadoras, R$ 116,79
- 3 acertos: 15104 apostas ganhadoras, R$ 3,07
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3637, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (16):
03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 697.625,52
- 14 acertos: 665 apostas ganhadoras, R$ 942,70
- 13 acertos: 6152 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 75767 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 453107 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BOM DESPACHO/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2900, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (16):
04 - 11 - 14 - 26 - 27 - 29 - 30 - 35 - 40 - 41 - 43 - 58 - 62 - 64 - 83 - 90 - 92 - 95 - 96 - 98
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 483.671,82
- 18 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 3.069,63
- 17 acertos: 429 apostas ganhadoras, R$ 357,76
- 16 acertos: 2665 apostas ganhadoras, R$ 57,59
- 15 acertos: 11763 apostas ganhadoras, R$ 13,04
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6977, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (16):
06 - 18 - 43 - 56 - 63
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 12.824,77
- 3 acertos: 4078 apostas ganhadoras, R$ 110,81
- 2 acertos: 98903 apostas ganhadoras, R$ 4,56
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 823, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (16):
coluna 1: 6
coluna 2: 7
coluna 3: 5
coluna 4: 6
coluna 5: 1
coluna 6: 4
coluna 7: 4
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 46 apostas ganhadoras, R$ 1.054,94
- 4 acertos: 694 apostas ganhadoras, R$ 69,92
- 3 acertos: 6081 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.800.000,00