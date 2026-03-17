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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2937, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

04 - 10 - 15 - 21 - 30 - 50

2º sorteio:

02 - 12 - 15 - 23 - 35 - 48 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 8.124,79
  • 4 acertos: 882 apostas ganhadoras, R$ 105,27
  • 3 acertos: 15108 apostas ganhadoras, R$ 3,07

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 4.570,19
  • 4 acertos: 795 apostas ganhadoras, R$ 116,79
  • 3 acertos: 15104 apostas ganhadoras, R$ 3,07

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3637, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (16):

03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 697.625,52
  • 14 acertos: 665 apostas ganhadoras, R$ 942,70
  • 13 acertos: 6152 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 75767 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 453107 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • BOM DESPACHO/MG
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2900, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (16):

04 - 11 - 14 - 26 - 27 - 29 - 30 - 35 - 40 - 41 - 43 - 58 - 62 - 64 - 83 - 90 - 92 - 95 - 96 - 98

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 483.671,82
  • 18 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 3.069,63
  • 17 acertos: 429 apostas ganhadoras, R$ 357,76
  • 16 acertos: 2665 apostas ganhadoras, R$ 57,59
  • 15 acertos: 11763 apostas ganhadoras, R$ 13,04
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6977, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (16):

06 - 18 - 43 - 56 - 63

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 12.824,77
  • 3 acertos: 4078 apostas ganhadoras, R$ 110,81
  • 2 acertos: 98903 apostas ganhadoras, R$ 4,56

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 823, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (16):

coluna 1: 6

coluna 2: 7

coluna 3: 5

coluna 4: 6

coluna 5: 1

coluna 6: 4

coluna 7: 4

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 46 apostas ganhadoras, R$ 1.054,94
  • 4 acertos: 694 apostas ganhadoras, R$ 69,92
  • 3 acertos: 6081 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.800.000,00

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