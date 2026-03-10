Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2934, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
03 - 12 - 20 - 36 - 40 - 47
2º sorteio:
13 - 22 - 28 - 33 - 37 - 44 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 7.705,75
- 4 acertos: 565 apostas ganhadoras, R$ 155,86
- 3 acertos: 12382 apostas ganhadoras, R$ 3,55
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 3.302,46
- 4 acertos: 1029 apostas ganhadoras, R$ 85,58
- 3 acertos: 16556 apostas ganhadoras, R$ 2,65
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3631, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (9):
04 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.681.287,48
- 14 acertos: 265 apostas ganhadoras, R$ 1.900,42
- 13 acertos: 8952 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 114672 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 598933 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2897, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (9):
09 - 11 - 19 - 24 - 25 - 31 - 38 - 43 - 46 - 47 - 48 - 66 - 69 - 70 - 73 - 83 - 84 - 88 - 90 - 94
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 106.977,60
- 18 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 3.714,50
- 17 acertos: 437 apostas ganhadoras, R$ 305,99
- 16 acertos: 2699 apostas ganhadoras, R$ 49,54
- 15 acertos: 12056 apostas ganhadoras, R$ 11,09
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.600.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6971, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (9):
27 - 56 - 64 - 65 - 73
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 10.133,18
- 3 acertos: 4574 apostas ganhadoras, R$ 128,70
- 2 acertos: 112266 apostas ganhadoras, R$ 5,24
Acumulado para o próximo concurso: R$ 18.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 820, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (9):
coluna 1: 3
coluna 2: 0
coluna 3: 1
coluna 4: 8
coluna 5: 8
coluna 6: 5
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 11.449,22
- 5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 1.141,11
- 4 acertos: 658 apostas ganhadoras, R$ 74,57
- 3 acertos: 6267 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00