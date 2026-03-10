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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2934, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

03 - 12 - 20 - 36 - 40 - 47

2º sorteio:

13 - 22 - 28 - 33 - 37 - 44 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 7.705,75
  • 4 acertos: 565 apostas ganhadoras, R$ 155,86
  • 3 acertos: 12382 apostas ganhadoras, R$ 3,55

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 3.302,46
  • 4 acertos: 1029 apostas ganhadoras, R$ 85,58
  • 3 acertos: 16556 apostas ganhadoras, R$ 2,65

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3631, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (9):

04 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.681.287,48
  • 14 acertos: 265 apostas ganhadoras, R$ 1.900,42
  • 13 acertos: 8952 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 114672 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 598933 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedor:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2897, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (9):

09 - 11 - 19 - 24 - 25 - 31 - 38 - 43 - 46 - 47 - 48 - 66 - 69 - 70 - 73 - 83 - 84 - 88 - 90 - 94

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 106.977,60
  • 18 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 3.714,50
  • 17 acertos: 437 apostas ganhadoras, R$ 305,99
  • 16 acertos: 2699 apostas ganhadoras, R$ 49,54
  • 15 acertos: 12056 apostas ganhadoras, R$ 11,09
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.600.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6971, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (9):

27 - 56 - 64 - 65 - 73

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 10.133,18
  • 3 acertos: 4574 apostas ganhadoras, R$ 128,70
  • 2 acertos: 112266 apostas ganhadoras, R$ 5,24

Acumulado para o próximo concurso: R$ 18.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 820, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (9):

coluna 1: 3

coluna 2: 0

coluna 3: 1

coluna 4: 8

coluna 5: 8

coluna 6: 5

coluna 7: 5

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 11.449,22
  • 5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 1.141,11
  • 4 acertos: 658 apostas ganhadoras, R$ 74,57
  • 3 acertos: 6267 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00

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