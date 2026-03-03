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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (2)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2931, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

14 - 23 - 31 - 34 - 40 - 45

2º sorteio:

07 - 13 - 22 - 31 - 34 - 46 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 10.416,00
  • 4 acertos: 543 apostas ganhadoras, R$ 153,45
  • 3 acertos: 11541 apostas ganhadoras, R$ 3,61

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 3.860,05
  • 4 acertos: 796 apostas ganhadoras, R$ 104,68
  • 3 acertos: 14107 apostas ganhadoras, R$ 2,95

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3625, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (2):

01 - 04 - 08 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 204 apostas ganhadoras, R$ 1.898,94
  • 13 acertos: 7910 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 106766 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 593527 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2894, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (2):

04 - 06 - 12 - 15 - 17 - 19 - 24 - 27 - 32 - 38 - 40 - 47 - 52 - 63 - 71 - 74 - 75 - 78 - 80 - 84

Premiação:

  • 20 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.685.640,20
  • 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 53.361,73
  • 18 acertos: 135 apostas ganhadoras, R$ 2.117,52
  • 17 acertos: 1022 apostas ganhadoras, R$ 195,79
  • 16 acertos: 6024 apostas ganhadoras, R$ 33,21
  • 15 acertos: 22882 apostas ganhadoras, R$ 8,74
  • 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 160.085,19

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6965, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (2):

07 - 12 - 26 - 68 - 74

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 9.687,12
  • 3 acertos: 4251 apostas ganhadoras, R$ 102,00
  • 2 acertos: 101668 apostas ganhadoras, R$ 4,26

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.700.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 817, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (2):

coluna 1: 6

coluna 2: 9

coluna 3: 3

coluna 4: 8

coluna 5: 7

coluna 6: 3

coluna 7: 7

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 1.413,40
  • 4 acertos: 627 apostas ganhadoras, R$ 74,38
  • 3 acertos: 5770 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.100.000,00

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