Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2931, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
14 - 23 - 31 - 34 - 40 - 45
2º sorteio:
07 - 13 - 22 - 31 - 34 - 46 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 10.416,00
- 4 acertos: 543 apostas ganhadoras, R$ 153,45
- 3 acertos: 11541 apostas ganhadoras, R$ 3,61
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 3.860,05
- 4 acertos: 796 apostas ganhadoras, R$ 104,68
- 3 acertos: 14107 apostas ganhadoras, R$ 2,95
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3625, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (2):
01 - 04 - 08 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 204 apostas ganhadoras, R$ 1.898,94
- 13 acertos: 7910 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 106766 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 593527 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2894, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (2):
04 - 06 - 12 - 15 - 17 - 19 - 24 - 27 - 32 - 38 - 40 - 47 - 52 - 63 - 71 - 74 - 75 - 78 - 80 - 84
Premiação:
- 20 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.685.640,20
- 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 53.361,73
- 18 acertos: 135 apostas ganhadoras, R$ 2.117,52
- 17 acertos: 1022 apostas ganhadoras, R$ 195,79
- 16 acertos: 6024 apostas ganhadoras, R$ 33,21
- 15 acertos: 22882 apostas ganhadoras, R$ 8,74
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 160.085,19
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6965, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (2):
07 - 12 - 26 - 68 - 74
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 9.687,12
- 3 acertos: 4251 apostas ganhadoras, R$ 102,00
- 2 acertos: 101668 apostas ganhadoras, R$ 4,26
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.700.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 817, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (2):
coluna 1: 6
coluna 2: 9
coluna 3: 3
coluna 4: 8
coluna 5: 7
coluna 6: 3
coluna 7: 7
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 1.413,40
- 4 acertos: 627 apostas ganhadoras, R$ 74,38
- 3 acertos: 5770 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.100.000,00