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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1193, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):

01 - 04 - 11 - 18 - 21 - 23 - 27

Mês da sorte: Outubro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 3.052,23
  • 5 acertos: 955 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 12632 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 50607 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3646, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):

01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.399.315,17
  • 14 acertos: 211 apostas ganhadoras, R$ 1.986,49
  • 13 acertos: 8400 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 107799 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 538752 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedor:

  • CATALAO/GO
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2989, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):

06 - 14 - 28 - 31 - 56 - 59

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 33.183,44
  • 4 acertos: 2443 apostas ganhadoras, R$ 985,14

Acumulado para o próximo concurso: R$ 40.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6986, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):

18 - 26 - 44 - 51 - 73

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 12.555,90
  • 3 acertos: 3260 apostas ganhadoras, R$ 113,71
  • 2 acertos: 81028 apostas ganhadoras, R$ 4,57

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2372, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):

12 - 13 - 18 - 23 - 38 - 54 - 55

Time do coração: ATHLETICO/PR

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 16.814,31
  • 5 acertos: 178 apostas ganhadoras, R$ 1.349,46
  • 4 acertos: 3467 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 32453 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 12267 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.200.000,00

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