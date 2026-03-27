Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1193, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):
01 - 04 - 11 - 18 - 21 - 23 - 27
Mês da sorte: Outubro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 3.052,23
- 5 acertos: 955 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 12632 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 50607 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3646, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):
01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.399.315,17
- 14 acertos: 211 apostas ganhadoras, R$ 1.986,49
- 13 acertos: 8400 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 107799 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 538752 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- CATALAO/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2989, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):
06 - 14 - 28 - 31 - 56 - 59
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 33.183,44
- 4 acertos: 2443 apostas ganhadoras, R$ 985,14
Acumulado para o próximo concurso: R$ 40.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6986, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):
18 - 26 - 44 - 51 - 73
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 12.555,90
- 3 acertos: 3260 apostas ganhadoras, R$ 113,71
- 2 acertos: 81028 apostas ganhadoras, R$ 4,57
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2372, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):
12 - 13 - 18 - 23 - 38 - 54 - 55
Time do coração: ATHLETICO/PR
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 16.814,31
- 5 acertos: 178 apostas ganhadoras, R$ 1.349,46
- 4 acertos: 3467 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 32453 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 12267 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.200.000,00