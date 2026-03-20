Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1190, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (19):
05 - 10 - 14 - 18 - 19 - 24 - 26
Mês da sorte: Setembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 82 apostas ganhadoras, R$ 2.916,57
- 5 acertos: 3638 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 46192 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 145052 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3640, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (19):
01 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 638 apostas ganhadoras, R$ 1.553,91
- 13 acertos: 17518 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 196711 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 996863 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2986, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (19):
01 - 05 - 13 - 26 - 41 - 53
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 30.740,63
- 4 acertos: 2117 apostas ganhadoras, R$ 789,87
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6980, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (19):
07 - 08 - 66 - 76 - 80
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 10.825,25
- 3 acertos: 1815 apostas ganhadoras, R$ 136,32
- 2 acertos: 51129 apostas ganhadoras, R$ 4,83
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2369, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (19):
21 - 22 - 43 - 59 - 60 - 65 - 73
Time do coração: JACUIPENSE/BA
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 34.118,10
- 5 acertos: 131 apostas ganhadoras, R$ 1.860,31
- 4 acertos: 2590 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 25481 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 6122 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00