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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1190, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (19):

05 - 10 - 14 - 18 - 19 - 24 - 26

Mês da sorte: Setembro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 82 apostas ganhadoras, R$ 2.916,57
  • 5 acertos: 3638 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 46192 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 145052 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3640, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (19):

01 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 638 apostas ganhadoras, R$ 1.553,91
  • 13 acertos: 17518 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 196711 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 996863 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2986, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (19):

01 - 05 - 13 - 26 - 41 - 53

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 30.740,63
  • 4 acertos: 2117 apostas ganhadoras, R$ 789,87

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6980, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (19):

07 - 08 - 66 - 76 - 80

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 10.825,25
  • 3 acertos: 1815 apostas ganhadoras, R$ 136,32
  • 2 acertos: 51129 apostas ganhadoras, R$ 4,83

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2369, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (19):

21 - 22 - 43 - 59 - 60 - 65 - 73

Time do coração: JACUIPENSE/BA

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 34.118,10
  • 5 acertos: 131 apostas ganhadoras, R$ 1.860,31
  • 4 acertos: 2590 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 25481 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 6122 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00

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