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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1187, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (12):

03 - 06 - 11 - 13 - 18 - 26 - 31

Mês da sorte: Setembro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 104 apostas ganhadoras, R$ 2.372,74
  • 5 acertos: 2888 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 34472 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 108346 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.700.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3634, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (12):

03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 21 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 587.281,16
  • 14 acertos: 204 apostas ganhadoras, R$ 1.810,88
  • 13 acertos: 8135 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 93268 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 513633 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SANTA MARIA/RS
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2983, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (12):

03 - 15 - 30 - 32 - 40 - 52

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 68.098,14
  • 4 acertos: 2957 apostas ganhadoras, R$ 1.328,62

Acumulado para o próximo concurso: R$ 75.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6974, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (12):

17 - 27 - 30 - 60 - 63

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 16.898,24
  • 3 acertos: 1740 apostas ganhadoras, R$ 138,73
  • 2 acertos: 47231 apostas ganhadoras, R$ 5,11

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2366, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (12):

08 - 13 - 18 - 22 - 40 - 74 - 76

Time do coração: VILA NOVA/GO

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 123 apostas ganhadoras, R$ 1.715,19
  • 4 acertos: 2585 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 24495 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 6382 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.500.000,00

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