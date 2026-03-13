Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1187, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (12):
03 - 06 - 11 - 13 - 18 - 26 - 31
Mês da sorte: Setembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 104 apostas ganhadoras, R$ 2.372,74
- 5 acertos: 2888 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 34472 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 108346 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.700.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3634, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (12):
03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 21 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 587.281,16
- 14 acertos: 204 apostas ganhadoras, R$ 1.810,88
- 13 acertos: 8135 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 93268 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 513633 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SANTA MARIA/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2983, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (12):
03 - 15 - 30 - 32 - 40 - 52
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 68.098,14
- 4 acertos: 2957 apostas ganhadoras, R$ 1.328,62
Acumulado para o próximo concurso: R$ 75.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6974, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (12):
17 - 27 - 30 - 60 - 63
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 16.898,24
- 3 acertos: 1740 apostas ganhadoras, R$ 138,73
- 2 acertos: 47231 apostas ganhadoras, R$ 5,11
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2366, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (12):
08 - 13 - 18 - 22 - 40 - 74 - 76
Time do coração: VILA NOVA/GO
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 123 apostas ganhadoras, R$ 1.715,19
- 4 acertos: 2585 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 24495 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 6382 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.500.000,00