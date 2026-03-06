Viral

Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1184, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (5):

01 - 10 - 13 - 16 - 17 - 24 - 25

Mês da sorte: Agosto

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 3.083,77
  • 5 acertos: 2019 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 24762 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 74406 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.500.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3628, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (5):

02 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 829.367,37
  • 14 acertos: 288 apostas ganhadoras, R$ 1.725,19
  • 13 acertos: 9924 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 115558 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 572811 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • SENHOR DO BONFIM/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • CASTILHO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2980, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (5):

03 - 14 - 27 - 33 - 43 - 45

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 24.100,61
  • 4 acertos: 5245 apostas ganhadoras, R$ 583,20

Acumulado para o próximo concurso: R$ 50.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6968, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (5):

08 - 14 - 44 - 56 - 72

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 87 apostas ganhadoras, R$ 6.363,02
  • 3 acertos: 5502 apostas ganhadoras, R$ 95,82
  • 2 acertos: 122481 apostas ganhadoras, R$ 4,30

Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2363, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (5):

04 - 05 - 10 - 14 - 17 - 37 - 67

Time do coração: PAYSANDU/PA

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 33.541,67
  • 5 acertos: 198 apostas ganhadoras, R$ 968,01
  • 4 acertos: 2924 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 26682 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 6265 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.700.000,00

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: