Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1184, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (5):
01 - 10 - 13 - 16 - 17 - 24 - 25
Mês da sorte: Agosto
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 3.083,77
- 5 acertos: 2019 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 24762 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 74406 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.500.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3628, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (5):
02 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 829.367,37
- 14 acertos: 288 apostas ganhadoras, R$ 1.725,19
- 13 acertos: 9924 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 115558 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 572811 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- SENHOR DO BONFIM/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CASTILHO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2980, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (5):
03 - 14 - 27 - 33 - 43 - 45
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 24.100,61
- 4 acertos: 5245 apostas ganhadoras, R$ 583,20
Acumulado para o próximo concurso: R$ 50.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6968, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (5):
08 - 14 - 44 - 56 - 72
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 87 apostas ganhadoras, R$ 6.363,02
- 3 acertos: 5502 apostas ganhadoras, R$ 95,82
- 2 acertos: 122481 apostas ganhadoras, R$ 4,30
Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2363, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (5):
04 - 05 - 10 - 14 - 17 - 37 - 67
Time do coração: PAYSANDU/PA
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 33.541,67
- 5 acertos: 198 apostas ganhadoras, R$ 968,01
- 4 acertos: 2924 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 26682 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 6265 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.700.000,00