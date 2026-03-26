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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Federal

Resultado do concurso nº 6052, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 026622 - R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 019027 - R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 016369 - R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 021000 - R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 002209 - R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3645, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (25):

01 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.399.315,17
  • 14 acertos: 211 apostas ganhadoras, R$ 1.986,49
  • 13 acertos: 8400 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 107799 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 538752 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

CATALAO/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2904, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (25):

09 - 22 - 41 - 43 - 44 - 45 - 52 - 55 - 57 - 62 - 69 - 72 - 75 - 77 - 79 - 87 - 91 - 93 - 96 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve ganhador
  • 19 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 40.772,86
  • 18 acertos: 128 apostas ganhadoras, R$ 1.990,86
  • 17 acertos: 954 apostas ganhadoras, R$ 186,98
  • 16 acertos: 5108 apostas ganhadoras, R$ 34,92
  • 15 acertos: 19814 apostas ganhadoras, R$ 9,00
  • 0 acertos: Não houve ganhador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.700.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 340, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (25):

24 - 31 - 35 - 40 - 41 - 42

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve ganhador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve ganhador
  • 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 224.859,06
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 6 apostas ganhadoras, R$ 16.656,22
  • 4 acertos + 2 trevos: 55 apostas ganhadoras, R$ 1.946,83
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 669 apostas ganhadoras, R$ 160,05
  • 3 acertos + 2 trevos: 844 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 7380 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 6255 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 59844 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 32.500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6985, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (25):

04 - 09 - 39 - 43 - 73

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve ganhador
  • 4 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 10.271,78
  • 3 acertos: 3098 apostas ganhadoras, R$ 113,67
  • 2 acertos: 80705 apostas ganhadoras, R$ 4,36

Estimativa para o próximo concurso: R$ 7.300.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 827, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (25):

coluna 1: 1

coluna 2: 8

coluna 3: 3

coluna 4: 5

coluna 5: 4

coluna 6: 6

coluna 7: 3

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhador
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 14.655,92
  • 5 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 1.046,85
  • 4 acertos: 1091 apostas ganhadoras, R$ 57,57
  • 3 acertos: 9116 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.400.000,00

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