Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Federal
Resultado do concurso nº 6052, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 026622 - R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 019027 - R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 016369 - R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 021000 - R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 002209 - R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3645, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (25):
01 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.399.315,17
- 14 acertos: 211 apostas ganhadoras, R$ 1.986,49
- 13 acertos: 8400 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 107799 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 538752 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
CATALAO/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2904, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (25):
09 - 22 - 41 - 43 - 44 - 45 - 52 - 55 - 57 - 62 - 69 - 72 - 75 - 77 - 79 - 87 - 91 - 93 - 96 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve ganhador
- 19 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 40.772,86
- 18 acertos: 128 apostas ganhadoras, R$ 1.990,86
- 17 acertos: 954 apostas ganhadoras, R$ 186,98
- 16 acertos: 5108 apostas ganhadoras, R$ 34,92
- 15 acertos: 19814 apostas ganhadoras, R$ 9,00
- 0 acertos: Não houve ganhador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.700.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 340, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (25):
24 - 31 - 35 - 40 - 41 - 42
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve ganhador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve ganhador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 224.859,06
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 6 apostas ganhadoras, R$ 16.656,22
- 4 acertos + 2 trevos: 55 apostas ganhadoras, R$ 1.946,83
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 669 apostas ganhadoras, R$ 160,05
- 3 acertos + 2 trevos: 844 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 7380 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 6255 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 59844 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 32.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6985, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (25):
04 - 09 - 39 - 43 - 73
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhador
- 4 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 10.271,78
- 3 acertos: 3098 apostas ganhadoras, R$ 113,67
- 2 acertos: 80705 apostas ganhadoras, R$ 4,36
Estimativa para o próximo concurso: R$ 7.300.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 827, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (25):
coluna 1: 1
coluna 2: 8
coluna 3: 3
coluna 4: 5
coluna 5: 4
coluna 6: 6
coluna 7: 3
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhador
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 14.655,92
- 5 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 1.046,85
- 4 acertos: 1091 apostas ganhadoras, R$ 57,57
- 3 acertos: 9116 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.400.000,00