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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2938, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

14 - 15 - 19 - 26 - 34 - 35

2º sorteio:

11 - 3536 - 39 - 40 - 41 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 6.722,92
  • 4 acertos: 761 apostas ganhadoras, R$ 131,25
  • 3 acertos: 14595 apostas ganhadoras, R$ 3,42

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 4.626,95
  • 4 acertos: 673 apostas ganhadoras, R$ 148,41
  • 3 acertos: 13308 apostas ganhadoras, R$ 3,75

Federal

Resultado do concurso nº 6050, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 034456 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 041104 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 045409 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 075617 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 005569 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3639, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (18):

01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 576.079,82
  • 14 acertos: 271 apostas ganhadoras, R$ 1.273,49
  • 13 acertos: 8796 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 121341 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 566212 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2901, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (18):

05 - 06 - 09 - 12 - 13 - 16 - 25 - 35 - 37 - 38 - 44 - 45 - 54 - 61 - 62 - 69 - 73 - 79 - 95 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 83.005,82
  • 18 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 3.619,44
  • 17 acertos: 550 apostas ganhadoras, R$ 282,97
  • 16 acertos: 3351 apostas ganhadoras, R$ 46,44
  • 15 acertos: 14442 apostas ganhadoras, R$ 10,77
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 338, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (18):

03 - 05 - 06 - 10 - 16 - 25

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 190.681,92
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 12 apostas ganhadoras, R$ 7.062,30
  • 4 acertos + 2 trevos: 48 apostas ganhadoras, R$ 1.891,68
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1026 apostas ganhadoras, R$ 88,49
  • 3 acertos + 2 trevos: 917 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 9728 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 6965 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 67823 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 31.500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6979, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (18):

20 - 23 - 27 - 32 - 42

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 10.702,84
  • 3 acertos: 2010 apostas ganhadoras, R$ 111,56
  • 2 acertos: 51683 apostas ganhadoras, R$ 4,33

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 824, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (18):

coluna 1: 6

coluna 2: 5

coluna 3: 4

coluna 4: 4

coluna 5: 8

coluna 6: 4

coluna 7: 5

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 910,69
  • 4 acertos: 722 apostas ganhadoras, R$ 64,32
  • 3 acertos: 6054 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.900.000,00

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