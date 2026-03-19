Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2938, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
14 - 15 - 19 - 26 - 34 - 35
2º sorteio:
11 - 3536 - 39 - 40 - 41 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 6.722,92
- 4 acertos: 761 apostas ganhadoras, R$ 131,25
- 3 acertos: 14595 apostas ganhadoras, R$ 3,42
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 4.626,95
- 4 acertos: 673 apostas ganhadoras, R$ 148,41
- 3 acertos: 13308 apostas ganhadoras, R$ 3,75
Federal
Resultado do concurso nº 6050, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 034456 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 041104 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 045409 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 075617 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 005569 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3639, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (18):
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 576.079,82
- 14 acertos: 271 apostas ganhadoras, R$ 1.273,49
- 13 acertos: 8796 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 121341 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 566212 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2901, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (18):
05 - 06 - 09 - 12 - 13 - 16 - 25 - 35 - 37 - 38 - 44 - 45 - 54 - 61 - 62 - 69 - 73 - 79 - 95 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 83.005,82
- 18 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 3.619,44
- 17 acertos: 550 apostas ganhadoras, R$ 282,97
- 16 acertos: 3351 apostas ganhadoras, R$ 46,44
- 15 acertos: 14442 apostas ganhadoras, R$ 10,77
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 338, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (18):
03 - 05 - 06 - 10 - 16 - 25
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 190.681,92
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 12 apostas ganhadoras, R$ 7.062,30
- 4 acertos + 2 trevos: 48 apostas ganhadoras, R$ 1.891,68
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1026 apostas ganhadoras, R$ 88,49
- 3 acertos + 2 trevos: 917 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 9728 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 6965 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 67823 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 31.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6979, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (18):
20 - 23 - 27 - 32 - 42
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 10.702,84
- 3 acertos: 2010 apostas ganhadoras, R$ 111,56
- 2 acertos: 51683 apostas ganhadoras, R$ 4,33
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 824, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (18):
coluna 1: 6
coluna 2: 5
coluna 3: 4
coluna 4: 4
coluna 5: 8
coluna 6: 4
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 910,69
- 4 acertos: 722 apostas ganhadoras, R$ 64,32
- 3 acertos: 6054 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.900.000,00