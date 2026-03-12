Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2935, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
05 - 12 - 29 - 34 - 41 - 46
2º sorteio:
01 - 06 - 08 - 13 - 28 - 36
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 3.665,49
- 4 acertos: 821 apostas ganhadoras, R$ 96,94
- 3 acertos: 12329 apostas ganhadoras, R$ 3,22
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 3.917,49
- 4 acertos: 734 apostas ganhadoras, R$ 108,43
- 3 acertos: 12857 apostas ganhadoras, R$ 3,09
Federal
Resultado do concurso nº 6048, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 057688 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 074077 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 067257 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 041558 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 078912 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3633, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (11):
01 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 13 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.076.050,22
- 14 acertos: 363 apostas ganhadoras, R$ 2.124,07
- 13 acertos: 13563 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 174458 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 955394 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2897, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (11):
09 - 11 - 19 - 24 - 25 - 31 - 38 - 43 - 46 - 47 - 48 - 66 - 69 - 70 - 73 - 83 - 84 - 88 - 90 - 94
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 106.977,60
- 18 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 3.714,50
- 17 acertos: 437 apostas ganhadoras, R$ 305,99
- 16 acertos: 2699 apostas ganhadoras, R$ 49,54
- 15 acertos: 12056 apostas ganhadoras, R$ 11,09
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.946.279,03
+Milionária
Resultado do concurso nº 336, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (11):
13 - 32 - 33 - 35 - 42 - 47
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve ganhador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve ganhador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve ganhador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 26 apostas ganhadoras, R$ 9.628,90
- 4 acertos + 2 trevos: 63 apostas ganhadoras, R$ 1.310,05
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 895 apostas ganhadoras, R$ 92,21
- 3 acertos + 2 trevos: 1148 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 8264 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 8230 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 58422 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 30.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6973, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (11):
02 - 11 - 41 - 67 - 78
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 19.455.144,77
- 4 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 11.095,14
- 3 acertos: 4059 apostas ganhadoras, R$ 153,59
- 2 acertos: 121343 apostas ganhadoras, R$ 5,13
Estimativa para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 821, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (11):
coluna 1: 4
coluna 2: 5
coluna 3: 6
coluna 4: 5
coluna 5: 2
coluna 6: 0
coluna 7: 8
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 9.923,56
- 5 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 1.012,60
- 4 acertos: 595 apostas ganhadoras, R$ 71,47
- 3 acertos: 5557 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.399.791,85