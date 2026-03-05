Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2932, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
02 - 06 - 15 - 20 - 28 - 49
2º sorteio:
07 - 16 - 22 - 41 - 44 - 47 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 7.333,95
- 4 acertos: 605 apostas ganhadoras, R$ 124,68
- 3 acertos: 11417 apostas ganhadoras, R$ 3,30
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 4.569,62
- 4 acertos: 597 apostas ganhadoras, R$ 126,35
- 3 acertos: 11391 apostas ganhadoras, R$ 3,31
Federal
Resultado do concurso nº 6046, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 022925 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 071720 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 030546 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 078317 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 000635 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3627, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (4):
01 - 02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 1.982.105,68
- 14 acertos: 481 apostas ganhadoras, R$ 2.237,88
- 13 acertos: 15308 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 207077 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1207986 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- FORTALEZA/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CAMAPUA/MS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- MOSSORO/RN
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2895, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (4):
01 - 16 - 22 - 23 - 27 - 29 - 30 - 32 - 42 - 44 - 45 - 55 - 58 - 66 - 79 - 88 - 89 - 90 - 91 - 97
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 84.200,31
- 18 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 2.392,06
- 17 acertos: 402 apostas ganhadoras, R$ 261,81
- 16 acertos: 2494 apostas ganhadoras, R$ 42,20
- 15 acertos: 10705 apostas ganhadoras, R$ 9,83
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 334, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (4):
25 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 97.470,76
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 28 apostas ganhadoras, R$ 3.094,31
- 4 acertos + 2 trevos: 70 apostas ganhadoras, R$ 1.326,13
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 836 apostas ganhadoras, R$ 111,03
- 3 acertos + 2 trevos: 918 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 7383 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 7248 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 57643 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 28.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6967, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (4):
26 - 47 - 68 - 74 - 77
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 65 apostas ganhadoras, R$ 7.770,61
- 3 acertos: 4790 apostas ganhadoras, R$ 100,42
- 2 acertos: 91063 apostas ganhadoras, R$ 5,28
Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 818, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (4):
coluna 1: 8
coluna 2: 6
coluna 3: 4
coluna 4: 2
coluna 5: 7
coluna 6: 5
coluna 7: 9
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 829,83
- 4 acertos: 592 apostas ganhadoras, R$ 70,08
- 3 acertos: 5460 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.200.000,00