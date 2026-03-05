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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2932, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

02 - 06 - 15 - 20 - 28 - 49

2º sorteio:

07 - 16 - 22 - 41 - 44 - 47 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 7.333,95
  • 4 acertos: 605 apostas ganhadoras, R$ 124,68
  • 3 acertos: 11417 apostas ganhadoras, R$ 3,30

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 4.569,62
  • 4 acertos: 597 apostas ganhadoras, R$ 126,35
  • 3 acertos: 11391 apostas ganhadoras, R$ 3,31

Federal

Resultado do concurso nº 6046, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 022925 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 071720 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 030546 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 078317 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 000635 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3627, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (4):

01 - 02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21

Premiação:

  • 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 1.982.105,68
  • 14 acertos: 481 apostas ganhadoras, R$ 2.237,88
  • 13 acertos: 15308 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 207077 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1207986 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • FORTALEZA/CE
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • CAMAPUA/MS
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • MOSSORO/RN
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO PAULO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2895, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (4):

01 - 16 - 22 - 23 - 27 - 29 - 30 - 32 - 42 - 44 - 45 - 55 - 58 - 66 - 79 - 88 - 89 - 90 - 91 - 97

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 84.200,31
  • 18 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 2.392,06
  • 17 acertos: 402 apostas ganhadoras, R$ 261,81
  • 16 acertos: 2494 apostas ganhadoras, R$ 42,20
  • 15 acertos: 10705 apostas ganhadoras, R$ 9,83
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 334, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (4):

25 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 97.470,76
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 28 apostas ganhadoras, R$ 3.094,31
  • 4 acertos + 2 trevos: 70 apostas ganhadoras, R$ 1.326,13
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 836 apostas ganhadoras, R$ 111,03
  • 3 acertos + 2 trevos: 918 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 7383 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 7248 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 57643 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 28.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6967, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (4):

26 - 47 - 68 - 74 - 77

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 65 apostas ganhadoras, R$ 7.770,61
  • 3 acertos: 4790 apostas ganhadoras, R$ 100,42
  • 2 acertos: 91063 apostas ganhadoras, R$ 5,28

Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 818, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (4):

coluna 1: 8

coluna 2: 6

coluna 3: 4

coluna 4: 2

coluna 5: 7

coluna 6: 5

coluna 7: 9

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 829,83
  • 4 acertos: 592 apostas ganhadoras, R$ 70,08
  • 3 acertos: 5460 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.200.000,00

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