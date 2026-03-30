Como votar no "BBB 26"? 

A reta final está chegando para os participantes do Big Brother Brasil 26 e o voto do público é o que determina quem fica e quem sai da casa mais vigiada do país.
Para votar no 12° paredão, disputado entre Jordana, Marciele e Solange Couto, o cidadão pode participar tanto através do voto único, liberado por CPF, além da modalidade de torcida. Nela, o público pode voltar quantas vezes quiser.
O voto único vale 70% do resultado, enquanto os votos da torcida correspondem a 30%. A decisão final é decidida pela média ponderada entre os dois modelos.
Confira o passo a passo
Voto Único
Para participar da escolha do próximo eliminado utilizando o voto único, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
- Selecione a opção Voto Único
- Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
- Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em "Cadastre-se")
- Se o seu cadastro não estiver completo, informe e valide o número de celular, CPF e data de nascimento para continuar
- Caso apareça a mensagem "Estamos validando seus dados", aguarde — o processo pode levar até 4 minutos
- Marque a opção “sou humano” e finalize o voto
Voto da Torcida
Para realizar o voto da torcida, siga os passos abaixo:
- Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
- Selecione a opção Voto da Torcida
- Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em "Cadastre-se")
- Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
- Marque a opção "sou humano" e finalize o voto
Pessoas que estão fora do Brasil também podem participar do voto único, desde que possuam CPF e número de telefone registrados no país. Já o voto da torcida é liberado para todas as nacionalidades.
