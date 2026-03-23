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Como votar no "BBB 26"

Voto único e voto de torcida têm pesos diferentes a partir de agora

Zero Hora

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TV Globo/Divulgação
Voto único vale 70% do resultado, enquanto os votos da torcida correspondem a 30%.

O Big Brother Brasil 26 tem mudanças no sistema de votação nesta edição. Ainda é possível participar por meio do voto único, liberado por CPF, além da modalidade torcida, em que o público pode votar quantas vezes quiser.

A novidade está no peso de cada formato: o voto único agora vale 70% do resultado, enquanto os votos da torcida correspondem a 30%. A decisão final é definida pela média ponderada entre os dois modelos.

Confira o passo a passo

Voto Único

Para participar da escolha do próximo eliminado utilizando o voto único, siga o passo a passo abaixo:

  1. Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
  2. Selecione a opção Voto Único
  3. Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
  4. Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em "Cadastre-se")
  5. Se o seu cadastro não estiver completo, informe e valide o número de celular, CPF e data de nascimento para continuar
  6. Caso apareça a mensagem "Estamos validando seus dados", aguarde — o processo pode levar até 4 minutos
  7. Marque a opção “sou humano” e finalize o voto

Voto da Torcida

Para realizar o voto da torcida, siga os passos abaixo:

  1. Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
  2. Selecione a opção Voto da Torcida
  3. Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em "Cadastre-se")
  4. Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
  5. Marque a opção "sou humano" e finalize o voto

Pessoas que estão fora do Brasil também podem participar do voto único, desde que possuam CPF e número de telefone registrados no país. Já o voto da torcida é liberado para todas as nacionalidades.

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