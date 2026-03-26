Como fazer a trend da foto em família preto e branco? Veja o passo a passo

A trend da "foto família" em preto e branco viralizou nas redes sociais. O movimento ganhou ainda mais força após uma postagem da montagem com Zé Felipe e seus três filhos. A proposta transforma imagens comuns em retratos com estética de editorial de moda.
Com ajuda de inteligência artificial, usuários vêm recriando fotos familiares a partir de prompts simples, ajustando comandos até alcançar o resultado desejado. O passo a passo elaborado pelo TechTudo permite que todos possam participar da trend. (veja abaixo como fazer)
O que é a trend?
A trend da "foto família" em preto e branco transforma imagens comuns em retratos com estética de estúdio e forte impacto visual. Ao eliminar cores, o foco vai para expressões e poses, criando um resultado elegante e atemporal.
A viralização se explica no fato de fotos simples se transformarem em editoriais de moda, sem custo e a necessidade de um fotógrafo ou estúdio.
Como fazer:
- Acesse o Gemini e toque em "Criar Imagem";
- Toque no ícone do "+" para abrir o menu de ações;
- Clique em "Enviar arquivo" e adicione a foto que deseja editar;
- Após o upload da imagem, cole o prompt indicado no tópico anterior;
Você pode ajustar o resultado de acordo com suas preferências. Pressione o botão de "Enviar" e aguarde a IA gerar a imagem.
Prompt:
Edite a imagem. Um retrato dramático em preto e branco de estúdio de uma família divertida, empilhadas verticalmente em uma pose criativa. Família de 5 pessoas fotos em anexo. O pai está ao fundo/acima, com as mãos delicadamente apoiadas na cabeça da mãe, fazendo uma expressão engraçada de biquinho e piscando o olho.
A mãe está centralizada abaixo dele, também piscando e fazendo uma carinha de beijo brincalhona, com as mãos apoiadas na cabeça da criança. As crianças pequenas estão sentadas à mesa na frente, imitando a mesma expressão fofa de biquinho e a mesma pose com as mãos, criando uma composição simétrica e bem-humorada. Todos os indivíduos vestem roupas escuras e simples (blusas ou tops pretos), criando um visual limpo e minimalista.
O fundo é um preto sólido e profundo, sem textura visível, proporcionando forte separação entre os indivíduos e uma sensação atemporal de estúdio. A iluminação é suave, mas direcional, típica de estúdio, esculpindo os traços faciais com realces suaves e sombras delicadas, enfatizando as expressões faciais e os formatos das mãos. Tons monocromáticos de alto contraste com pretos intensos. A imagem precisa ser vertical. Cada um está em cima do outro não lado a lado.
Como o prompt é flexível, é possível adaptá-lo como você quiser, desde alterar o número de pessoas, definir poses diferentes até ajustar detalhes visuais como roupas, estilo, iluminação e cenário.