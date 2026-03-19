Como fazer a trend da foto em família preto e branco? Veja o passo a passo

O fundo é um preto sólido e profundo, sem textura visível, proporcionando forte separação entre os indivíduos e uma sensação atemporal de estúdio. A iluminação é suave, mas direcional, típica de estúdio, esculpindo os traços faciais com realces suaves e sombras delicadas, enfatizando as expressões faciais e os formatos das mãos. Tons monocromáticos de alto contraste com pretos intensos. A imagem precisa ser vertical. Cada um está em cima do outro não lado a lado.