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Como criar figurinha com palavra no WhatsApp; veja o passo a passo

Nova ferramenta converte texto digitado em imagem personalizada em poucos segundos, sem precisar sair do aplicativo

Zero Hora

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prima91/stock.adobe.com
Nova funcionalidade está incorporada à janela de conversa.

O WhatsApp ampliou sua estratégia de integrar recursos criativos à própria interface. Na atualização mais recente, o aplicativo passou a permitir a conversão imediata de palavras ou frases curtas em figurinhas, sem a necessidade de baixar editores externos, prática comum até então entre usuários que buscavam personalização.

A ferramenta está incorporada à janela de conversa. Ao digitar um termo, o sistema identifica o texto e apresenta variações visuais com diferentes combinações de cores, fontes e planos de fundo. O conteúdo é enviado como imagem, já no formato de figurinha.

Com isso, o aplicativo se aproxima de plataformas que oferecem opções avançadas de customização, como o Telegram e o iMessage. 

A intenção, segundo a plataforma, é reduzir etapas no processo de criação e manter o usuário dentro do próprio ambiente da plataforma, conforme O Globo.

Passo a passo para criar uma figurinha de texto

  • Abra uma conversa individual ou em grupo
  • Toque no ícone de figurinha ao lado do campo de digitação
  • Selecione a opção "Criar" ou utilize o ícone de busca, conforme o sistema operacional
  • Digite a palavra ou frase desejada; as opções de design aparecerão automaticamente
  • Escolha o modelo e envie. Para salvar, toque na figurinha após o envio e selecione "Adicionar aos favoritos"

O recurso é restrito a figurinhas baseadas em texto

Para criar adesivos a partir de imagens, é possível utilizar a ferramenta de recorte disponível no próprio aplicativo ou recorrer à geração de imagens pela Meta AI, transformando o resultado em figurinha posteriormente.

Outras funcionalidades incluídas na atualização

A atualização também trouxe mudanças relacionadas à gestão de grupos e à segurança. Veja abaixo:

Histórico compartilhado em grupos

Administradores podem permitir que novos integrantes recebam entre 25 e 100 mensagens recentes, garantindo acesso ao contexto da conversa.

Tradução integrada

Ao pressionar uma mensagem em outro idioma, o usuário pode baixar o pacote correspondente e visualizar a tradução sem sair do chat.

Configurações de privacidade mais restritivas

O aplicativo passou a oferecer a opção de bloquear automaticamente arquivos de mídia enviados por números que não estejam na lista de contatos.

Mensagem de voz ou vídeo em chamada não atendida

Caso a ligação não seja atendida, o usuário pode deixar uma mensagem de voz ou vídeo diretamente na interface de chamada.

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