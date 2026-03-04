O WhatsApp ampliou sua estratégia de integrar recursos criativos à própria interface. Na atualização mais recente, o aplicativo passou a permitir a conversão imediata de palavras ou frases curtas em figurinhas, sem a necessidade de baixar editores externos, prática comum até então entre usuários que buscavam personalização.
A ferramenta está incorporada à janela de conversa. Ao digitar um termo, o sistema identifica o texto e apresenta variações visuais com diferentes combinações de cores, fontes e planos de fundo. O conteúdo é enviado como imagem, já no formato de figurinha.
Com isso, o aplicativo se aproxima de plataformas que oferecem opções avançadas de customização, como o Telegram e o iMessage.
A intenção, segundo a plataforma, é reduzir etapas no processo de criação e manter o usuário dentro do próprio ambiente da plataforma, conforme O Globo.
Passo a passo para criar uma figurinha de texto
- Abra uma conversa individual ou em grupo
- Toque no ícone de figurinha ao lado do campo de digitação
- Selecione a opção "Criar" ou utilize o ícone de busca, conforme o sistema operacional
- Digite a palavra ou frase desejada; as opções de design aparecerão automaticamente
- Escolha o modelo e envie. Para salvar, toque na figurinha após o envio e selecione "Adicionar aos favoritos"
O recurso é restrito a figurinhas baseadas em texto.
Para criar adesivos a partir de imagens, é possível utilizar a ferramenta de recorte disponível no próprio aplicativo ou recorrer à geração de imagens pela Meta AI, transformando o resultado em figurinha posteriormente.
Outras funcionalidades incluídas na atualização
A atualização também trouxe mudanças relacionadas à gestão de grupos e à segurança. Veja abaixo:
Histórico compartilhado em grupos
Administradores podem permitir que novos integrantes recebam entre 25 e 100 mensagens recentes, garantindo acesso ao contexto da conversa.
Tradução integrada
Ao pressionar uma mensagem em outro idioma, o usuário pode baixar o pacote correspondente e visualizar a tradução sem sair do chat.
Configurações de privacidade mais restritivas
O aplicativo passou a oferecer a opção de bloquear automaticamente arquivos de mídia enviados por números que não estejam na lista de contatos.
Mensagem de voz ou vídeo em chamada não atendida
Caso a ligação não seja atendida, o usuário pode deixar uma mensagem de voz ou vídeo diretamente na interface de chamada.