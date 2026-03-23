Bolsa Família 2026: veja até quando vai o calendário de pagamentos de março

Beneficiários do Bolsa Família estão recebendo os pagamentos de março desde o dia 18 deste mês. O cronograma, que segue o Número de Identificação Social (NIS), segue até o dia 31.
Atualmente, o programa atende a mais de 21 milhões de famílias. As datas de pagamento são definidas pelo Governo Federal, que coordena o programa, em parceria com a Caixa Econômica Federal, responsável por efetuar os depósitos.
O dia em que o auxílio fica disponível é determinado pelo último dígito do NIS, que pode ser consultado no cartão físico do beneficiário ou nos canais digitais do Bolsa Família (veja o calendário abaixo).
Calendário do Bolsa Família em março
Desde o dia 18, os pagamentos estão ocorrendo de forma escalonada, conforme o final do NIS:
- 18 de março: NIS final 1
- 19 de março: NIS final 2
- 20 de março: NIS final 3
- 23 de março: NIS final 4
- 24 de março: NIS final 5
- 25 de março: NIS final 6
- 26 de março: NIS final 7
- 27 de março: NIS final 8
- 30 de março: NIS final 9
- 31 de março: NIS final 0
Quem pode receber o Bolsa Família?
Para ter direito ao Bolsa Família, a renda por pessoa da família deve ser de até R$ 218 por mês. O cálculo é feito somando-se os ganhos de todos os integrantes da casa e dividindo pelo número de indivíduos.
Além disso, os beneficiários precisam cumprir requisitos como manter crianças e adolescentes na escola, acompanhar a vacinação e o pré-natal das gestantes.
A inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) é obrigatória para solicitar o Bolsa Família. O registro pode ser feito nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.
Porém, estar no CadÚnico não garante a entrada automática no programa, já que a concessão ainda passa por análise do governo.
Qual o valor do Bolsa Família?
O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família, podendo ter acréscimos conforme a composição familiar. Famílias com crianças de até seis anos recebem um adicional de R$ 150 por criança.
Já aquelas que possuem gestantes ou filhos entre sete e 18 anos têm um aumento de R$ 50 por integrante. Outro benefício, chamado de Variável Familiar Nutriz, destina seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, garantindo a alimentação infantil.
Como sacar o Bolsa Família?
Também é possível utilizar o cartão virtual para compras no débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes bancários e caixas da Caixa Econômica Federal.
A Caixa Econômica Federal ainda disponibiliza o aplicativo do Programa Bolsa Família para a consulta de informações sobre o benefício.
Buscas no Google Trends
O calendário de pagamentos do Bolsa Família 2026 movimentou as buscas no Google Trends na manhã desta segunda-feira (23). Foram duas mil buscas nas primeiras horas da manhã, com 100% de interesse dos usuários.
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