Bolsa Família: pagamentos de março começam hoje

Vencimentos serão feitos conforme o número final do NIS, com valor mínimo de R$ 600 por família

Bruno Todeschini/Agencia RBS
Bolsa Família de março ficará disponível nesta semana.

Os pagamentos aos beneficiários do Bolsa Família começam a ser depositados a partir desta quarta-feira (18). O cronograma segue o Número de Identificação Social (NIS) e os repasses serão feitos até o dia 31 (veja as datas abaixo)

Calendário do Bolsa Família em março

Os pagamentos ocorrem de forma escalonada, conforme o final do NIS:

  • 18 de março: NIS final 1
  • 19 de março: NIS final 2
  • 20 de março: NIS final 3
  • 23 de março: NIS final 4
  • 24 de março: NIS final 5
  • 25 de março: NIS final 6
  • 26 de março: NIS final 7
  • 27 de março: NIS final 8
  • 30 de março: NIS final 9
  • 31 de março: NIS final 0

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, a renda por pessoa da família deve ser de até R$ 218 por mês. O cálculo é feito somando-se os ganhos de todos os integrantes da casa e dividindo pelo número de indivíduos.

Além disso, os beneficiários precisam cumprir requisitos como manter crianças e adolescentes na escola, acompanhar a vacinação e o pré-natal das gestantes.

A inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) é obrigatória para solicitar o Bolsa Família. O registro pode ser feito nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.

Porém, estar no CadÚnico não garante a entrada automática no programa, já que a concessão ainda passa por análise do governo.

Qual o valor do Bolsa Família?

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família, podendo ter acréscimos conforme a composição familiar. Famílias com crianças de até seis anos recebem um adicional de R$ 150 por criança.

Já aquelas que possuem gestantes ou filhos entre sete e 18 anos têm um aumento de R$ 50 por integrante. Outro benefício, chamado de Variável Familiar Nutriz, destina seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, garantindo a alimentação infantil.

Como sacar o Bolsa Família?

Beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS, sem necessidade de ir a uma agência bancária.

Também é possível utilizar o cartão virtual para compras no débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes bancários e caixas da Caixa Econômica Federal.

A Caixa Econômica Federal ainda disponibiliza o aplicativo do Programa Bolsa Família para a consulta de informações sobre o benefício.

