Sexta-feira 13: Por que 2026 tem a data em dois meses seguidos

Na tradição cristã, o número aparece em episódios simbólicos: 13 pessoas participaram da Santa Ceia (Jesus e os 12 apóstolos — um deles sendo Judas) e a crucificação de Jesus ocorreu em uma sexta-feira. Há também uma versão da mitologia nórdica em que Loki, deus da discórdia, foi o 13º convidado de um jantar entre deuses e causou confusão.