São José, guardião de Jesus e casto esposo de Maria, empenhaste toda vossa vida no perfeito comprimento de vosso dever, vos mantiveste a Sagrada família de Nazaré com o trabalho de vossas mãos. Protegei bondosamente aos que recorrem confiadamente a vós. Vós conheces nossas aspirações e nossas esperanças. Se dirigem a vós porque sabem que vós os compreendes e proteges. Vós também conheces as provas, dificuldades e trabalhos. Mas, ainda dentro das preocupações materiais da vida, vossa alma estava cheia de profunda paz e cantou cheio de verdadeira alegria pelo íntimo trato que tinhas com o Filho de Deus, o qual vos foi confiado e também à Maria, sua terna Mãe. Amém.