Quem é a influenciadora Duda Freire e por que o pai dela foi preso em Goiânia?

O pai da influenciadora Duda Freire, Dyogo Hilario Tocafundo, 46 anos, foi preso na última quinta-feira (26) em Goiânia por um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, de acordo com a Polícia Militar. As informações são do g1.
A prisão ocorreu após o trabalho de inteligência identificar o paradeiro do suspeito, que foi localizado no Setor Marista.
Conforme as autoridades, o mandado de prisão foi expedido em julho de 2025. A condenação é definitiva e não cabe mais recurso. De acordo com o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), a pena deve ser cumprida em regime fechado.
A equipe conseguiu localizar Dyogo após buscas baseadas em informações repassadas pela Agência Local de Inteligência. Ele foi encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Goiânia.
Segundo a Polícia Militar, Dyogo possui diversas passagens registradas em Goiás pelo crime de tráfico de drogas. A atuação, conforme a corporação, ocorria na modalidade “delivery”, com foco em regiões nobres da capital.
Quem é Duda Freire?
A influenciadora Duda Freire tem quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais e é uma das melhores amigas da empresária Virginia Fonseca.
Ela iniciou a carreira aos 15 anos, é estudante de marketing, modelo e compartilha com os seguidores a rotina de viagens e treinos.
A defesa de Dyogo Hilario não se manifestou publicamente até o momento.