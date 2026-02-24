"O Crime da Mala" chega ao streaming em vídeo e podcast com quatro episódios

Em meio à maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, os caminhos de um homem e uma mulher se cruzam. Um relacionamento tem início. Ela acredita ter encontrado um amor, mas dividiu a vida com seu algoz. No último episódio de O Crime da Mala, quem era a cabeleireira descrita por amigos e familiares como doce e independente. Como foi namoro com o homem apontado como seu assassino. E quais os desfechos da história que chocou o Estado.