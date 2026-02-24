"O Crime da Mala" chega ao streaming em vídeo e podcast com quatro episódios

A partir desta terça-feira (24), chegam ao streaming, abertos ao público, os quatro episódios de O Crime da Mala, uma produção original de Zero Hora em vídeo e podcast.
A série documental true crime mergulha nos bastidores da investigação policial e nos perfis do réu e da vítima de um crime que chocou o Estado a partir de uma mala aberta na rodoviária de Porto Alegre: o esquartejamento de uma mulher que teve partes do corpo espalhadas pela cidade.
A produção é assinada pelas repórteres Adriana Irion, de Zero Hora, e Leticia Mendes, da Rádio Gaúcha, em parceria com a RBS TV. O trabalho é resultado de quatro meses de dedicação, envolvendo 36 profissionais e 27 entrevistas realizadas com autoridades, especialistas e pessoas próximas aos envolvidos.
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Rua Fagundes Varela, bairro Santo Antônio, Porto Alegre. Uma via residencial com menos de 300 metros de extensão. Estação Rodoviária. Um dos lugares com maior movimentação de pessoas na capital gaúcha. Dois pontos distintos. E um crime que horrorizou o Rio Grande do Sul. No primeiro episódio, descobertas aparentemente desconexas dão início a uma das investigações criminais mais complexas dos últimos anos.
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Um suspeito preso e uma revelação chocante que surpreende os investigadores. No segundo episódio, um crime de 10 anos atrás vem à tona e revela o passado sombrio de um velho conhecido da polícia. Quem é o homem que mudou o destino de duas mulheres em diferentes contextos de relacionamento.
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Do corpo esquartejado e dispensado em diferentes pontos da Capital, só o crânio ainda não foi localizado. No terceiro episódio, a polícia decide fazer buscas no aterro sanitário de Minas do Leão, a 90 quilômetros de Porto Alegre,
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Em meio à maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, os caminhos de um homem e uma mulher se cruzam. Um relacionamento tem início. Ela acredita ter encontrado um amor, mas dividiu a vida com seu algoz. No último episódio de O Crime da Mala, quem era a cabeleireira descrita por amigos e familiares como doce e independente. Como foi namoro com o homem apontado como seu assassino. E quais os desfechos da história que chocou o Estado.