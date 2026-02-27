Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 145 milhões neste sábado; saiba como apostar online

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2977 da Mega-Sena na última quinta-feira (26). Para o sorteio do próximo sábado (28), o prêmio está estimado em R$ 145 milhões.
As apostas podem ser feitas até às 20h tanto nas lotéricas credenciadas na Caixa espalhadas em todo o país, quanto pelos canais online oficiais.
Os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30min, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook. Para jogar, é preciso escolher entre seis e 15 números dos 60 disponíveis.
Confira o resultado do concurso da Mega-Sena 2977
As dezenas sorteadas na Mega-Sena foram:
- 08 - 19 - 27 - 32 - 38 - 52
Premiação da Mega Sena
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 118 apostas ganhadoras, R$ 33.510,78
- 4 acertos: 7699 apostas ganhadoras, R$ 846,60
- Estimativa para o próximo concurso: R$ 145.000.000,00
Como apostar na Mega-Sena online?
Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).
Os sorteios da Mega ocorrem nas terças, quintas e sábados.
As apostas online só podem ser feitas com cartão de crédito. Tanto no site quanto no aplicativo, o processo demora menos de cinco minutos. Confira o passo a passo:
- Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina e outras);
- Escolha os números da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis deles. Os números podem ser selecionados manualmente ou gerados a partir da opção de completar com números aleatórios;
- Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar é de R$ 30.
Bolão
O Bolão Caixa permite que o apostador participe de apostas em grupo. Para isso, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar o serviço ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm valor mínimo de R$ 15, com cotas a partir de R$ 6.
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