Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 130 milhões; saiba como apostar

Com prêmio estimado em R$ 130 milhões para quem acertar as seis dezenas, o sorteio do concurso 2.977 da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (26), a partir das 21h.
As apostas podem ser feitas até às 20h tanto nas lotéricas credenciadas na Caixa espalhadas em todo o país, quanto pelos canais online oficiais.
Os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30min, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook.
Concurso 2976 acumulou
No concurso sorteado na última terça-feira (24), nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Por outro lado, a quina teve 136 apostas vencedoras e cada um recebeu o prêmio de R$ 27.292,50. Outros 8.973 apostadores tiveram quatro acertos e levaram R$ 681,85 cada.
As dezenas sorteadas no concurso 2976 da Mega-Sena foram:
- 07 - 09 - 10 - 21 - 28 - 43
Como apostar na Mega-Sena online?
Além das agências lotéricas, é possível apostar pelo computador e pelo celular, por meio dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android). Os sorteios da Mega ocorrem nas terças, quintas e sábados.
As apostas online só podem ser feitas com cartão de crédito. Tanto no site quanto no aplicativo, o processo demora menos de cinco minutos. Confira o passo a passo:
- Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina e outras);
- Escolha os números da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis deles. Os números podem ser selecionados manualmente ou gerados a partir da opção de completar com números aleatórios;
- Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar é de R$ 30.
Bolão
O Bolão Caixa permite que o apostador participe de apostas em grupo. Para isso, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar o serviço ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm valor mínimo de R$ 15, com cotas a partir de R$ 6.
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