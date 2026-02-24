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Enquete GZH aponta quem deve ser eliminada no sexto paredão do "BBB 26"

Chaiany, Maxiane e Milena: uma delas deixará o programa nesta terça-feira (24)

Zero Hora

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Globo/Divulgacao
Sisters disputam a preferência do público.

Chaiany, Maxiane e Milena estão no sexto paredão do Big Brother Brasil 26. A mais votada deixará o reality nesta terça-feira (24). O programa está previsto para começar às 22h25min, após a novela Três Graças.

Ela funciona como um termômetro do resultado, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.

Quem vai sair do BBB 26?

Por volta das 17h45min desta terça-feira, a enquete GZH apontava Maxiane como a mais cotada para deixar o reality show.

Enquete GZH

  • Chaiany: 1,0%
  • Maxiane: 53,5%
  • Milena: 45,5%

Como foi a formação do paredão?

Chaiany já estava na berlinda desde sábado (21), após perder  duelo de risco para Jordana, que foi imunizada.

No domingo (22), o líder Jonas indicou Milena ao paredão. Alberto foi o mais votado pela casa, com oito votos. Chaiany teve direito a um contragolpe e puxou Maxiane.

Na prova bate e volta, disputada por Alberto e Maxiane, o brother levou a melhor.

Como votar no BBB 26

Há duas maneiras de votar: um voto liberado por CPF e a modalidade torcida, em que o usuário pode votar quantas vezes quiser.

Nesta edição, os pesos dos votos mudaram: o voto único passa a ter um peso de 70%, enquanto o da torcida terá peso de 30%. O resultado será a média ponderada dos dois formatos.

Voto Único

Para participar da escolha do próximo eliminado utilizando o voto único, siga o passo a passo abaixo:

  1. Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
  2. Selecione a opção Voto Único
  3. Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
  4. Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em “Cadastre-se”)
  5. Se o seu cadastro não estiver completo, informe e valide o número de celular, CPF e data de nascimento para continuar
  6. Caso apareça a mensagem “Estamos validando seus dados”, aguarde — o processo pode levar até 4 minutos
  7. Marque a opção “sou humano” e finalize o voto

Voto da Torcida

Para realizar o voto da torcida, siga os passos abaixo:

  1. Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
  2. Selecione a opção Voto da Torcida
  3. Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em “Cadastre-se”)
  4. Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
  5. Marque a opção “sou humano” e finalize o voto

Pessoas que estão fora do Brasil também podem participar do voto único, desde que possuam CPF e número de telefone registrados no país. Já o voto da torcida é liberado para todas as nacionalidades.

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