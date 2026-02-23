Enquete "BBB 26": vote em quem você quer eliminar no sexto paredão

O sexto paredão do BBB 26 foi formado na noite deste domingo (22). A votação definiu que Chaiany, Maxiane e Milena disputarão a permanência no programa. A mais votada deixa o programa na próxima terça-feira (24).
Como foi a formação do paredão?
A sister Chaiany já estava indicada à disputa após a dinâmica do duelo de risco, quando Jordana foi imunizada.
Na sequência, o líder Jonas indicou Milena à berlinda. Os brothers e sisters votaram e indicaram Alberto, que recebeu oito votos. Com direito ao contragolpe, Chaiany puxou Maxiane. Alberto também tinha um veto na prova bate e volta e decidiu barrar Chaiany.
A prova bate e volta foi disputada por Alberto e Maxiane. O brother Alberto venceu a disputa e escapou do paredão. Assim, o sexto paredão do BBB 26 foi formado por Chaiany, Maxiane e Milena.
