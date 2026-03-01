Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1182, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):
09 - 15 - 18 - 19 - 22 - 24 - 30
Mês da sorte: Março
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 2.427,75
- 5 acertos: 1451 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 19267 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 70527 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 900.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6045, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 073198 - valor do prêmio R$ 1.350.000,00
- 2º bilhete: 020151 - valor do prêmio R$ 40.000,00
- 3º bilhete: 031839 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 066287 - valor do prêmio R$ 20.000,00
- 5º bilhete: 055205 - valor do prêmio R$ 17.339,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3624, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 09 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 991.906,90
- 14 acertos: 261 apostas ganhadoras, R$ 2.276,74
- 13 acertos: 8976 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 113125 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 610502 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- GOIANIA/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 333, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):
01 - 20 - 28 - 37 - 40 - 43
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 76.778,24
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 10 apostas ganhadoras, R$ 10.237,10
- 4 acertos + 2 trevos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.075,09
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 648 apostas ganhadoras, R$ 169,26
- 3 acertos + 2 trevos: 809 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 6910 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 7526 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 59042 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 27.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2978, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):
06 - 09 - 13 - 20 - 42 - 50
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 129 apostas ganhadoras, R$ 38.181,97
- 4 acertos: 9449 apostas ganhadoras, R$ 859,23
Acumulado para o próximo concurso: R$ 160.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6964, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):
03 - 09 - 30 - 56 - 58
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 8.180,34
- 3 acertos: 4305 apostas ganhadoras, R$ 88,67
- 2 acertos: 97942 apostas ganhadoras, R$ 3,89
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.700.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2361, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):
19 - 35 - 38 - 44 - 51 - 63 - 76
Time do coração: TOCANTINOPOLIS/TO
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 148.569,79
- 5 acertos: 130 apostas ganhadoras, R$ 1.632,63
- 4 acertos: 2263 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 23198 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 4615 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00