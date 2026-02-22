Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1179, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):
03 - 07 - 14 - 17 - 21 - 27 - 29
Mês da sorte: Novembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 74 apostas ganhadoras, R$ 2.143,47
- 5 acertos: 2352 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 21963 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 60308 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 900.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6043, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 054522 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 014731 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 065941 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 019388 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 079046 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3618, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):
01 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 197 apostas ganhadoras, R$ 1.827,03
- 13 acertos: 8239 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 111328 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 559108 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 331, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):
04 - 12 - 18 - 23 - 39 - 44
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 69.449,03
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 29 apostas ganhadoras, R$ 3.193,06
- 4 acertos + 2 trevos: 63 apostas ganhadoras, R$ 1.574,80
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 974 apostas ganhadoras, R$ 101,86
- 3 acertos + 2 trevos: 1041 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 9055 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 8320 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 69407 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 25.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2975, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):
07 - 10 - 17 - 35 - 44 - 46
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 106 apostas ganhadoras, R$ 36.398,76
- 4 acertos: 7501 apostas ganhadoras, R$ 847,85
Acumulado para o próximo concurso: R$ 116.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6958, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):
09 - 14 - 24 - 55 - 68
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 11.083.093,94
- 4 acertos: 57 apostas ganhadoras, R$ 9.994,12
- 3 acertos: 5383 apostas ganhadoras, R$ 100,78
- 2 acertos: 129568 apostas ganhadoras, R$ 4,18
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2358, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):
15 - 35 - 53 - 57 - 70 - 71 - 74
Time do coração: BOTAFOGO/SP
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 43.589,84
- 5 acertos: 113 apostas ganhadoras, R$ 1.653,21
- 4 acertos: 2072 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 20361 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 4901 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.800.000,00