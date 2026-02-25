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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios de hoje.

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1180, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):

12 - 15 - 20 - 25 - 28 - 30 - 31

Mês da sorte: Março

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 1.974,64
  • 5 acertos: 1174 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 14402 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 50041 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 370.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3620, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):

01 - 02 - 04 - 07 - 09 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.210.579,73
  • 14 acertos: 617 apostas ganhadoras, R$ 1.618,66
  • 13 acertos: 17375 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 192554 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1008738 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

  • CURITIBA/PR
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • MOGI DAS CRUZES/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2976, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):

07 - 09 - 10 - 21 - 28 - 43

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 136 apostas ganhadoras, R$ 27.292,50
  • 4 acertos: 8973 apostas ganhadoras, R$ 681,85

Acumulado para o próximo concurso: R$ 130.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6960, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):

07 - 08 - 14 - 39 - 52

Premiação:

  • 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 585.589,90
  • 4 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 4.253,68
  • 3 acertos: 3363 apostas ganhadoras, R$ 71,07
  • 2 acertos: 68347 apostas ganhadoras, R$ 3,49

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2359, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):

12 - 13 - 60 - 66 - 71 - 72 - 74

Time do coração: FIGUEIRENSE/SC

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 104 apostas ganhadoras, R$ 1.762,87
  • 4 acertos: 2110 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 20631 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 6042 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.500.000,00

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