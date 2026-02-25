Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1180, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):
12 - 15 - 20 - 25 - 28 - 30 - 31
Mês da sorte: Março
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 1.974,64
- 5 acertos: 1174 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 14402 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 50041 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 370.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3620, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):
01 - 02 - 04 - 07 - 09 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.210.579,73
- 14 acertos: 617 apostas ganhadoras, R$ 1.618,66
- 13 acertos: 17375 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 192554 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1008738 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CURITIBA/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- MOGI DAS CRUZES/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2976, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):
07 - 09 - 10 - 21 - 28 - 43
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 136 apostas ganhadoras, R$ 27.292,50
- 4 acertos: 8973 apostas ganhadoras, R$ 681,85
Acumulado para o próximo concurso: R$ 130.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6960, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):
07 - 08 - 14 - 39 - 52
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 585.589,90
- 4 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 4.253,68
- 3 acertos: 3363 apostas ganhadoras, R$ 71,07
- 2 acertos: 68347 apostas ganhadoras, R$ 3,49
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2359, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):
12 - 13 - 60 - 66 - 71 - 72 - 74
Time do coração: FIGUEIRENSE/SC
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 104 apostas ganhadoras, R$ 1.762,87
- 4 acertos: 2110 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 20631 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 6042 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.500.000,00