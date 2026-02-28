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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios de hoje.

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2930, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

01 - 02 - 07 - 13 - 16 - 25

2º sorteio:

06 - 16 - 24 - 30 - 32 - 34 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 5.749,53
  • 4 acertos: 796 apostas ganhadoras, R$ 99,05
  • 3 acertos: 14393 apostas ganhadoras, R$ 2,73

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 6.899,44
  • 4 acertos: 534 apostas ganhadoras, R$ 147,66
  • 3 acertos: 10704 apostas ganhadoras, R$ 3,68

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3623, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (27):

02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.825.837,38
  • 14 acertos: 256 apostas ganhadoras, R$ 2.136,36
  • 13 acertos: 7010 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 86944 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 462350 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2893, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (27):

00 - 02 - 05 - 06 - 16 - 23 - 29 - 32 - 39 - 43 - 44 - 51 - 53 - 61 - 67 - 68 - 89 - 93 - 98 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 103.559,91
  • 18 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 2.397,22
  • 17 acertos: 657 apostas ganhadoras, R$ 295,54
  • 16 acertos: 3926 apostas ganhadoras, R$ 49,45
  • 15 acertos: 16773 apostas ganhadoras, R$ 11,57
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.200.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6963, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (27):

06 - 19 - 29 - 62 - 74

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 9.860,48
  • 3 acertos: 2970 apostas ganhadoras, R$ 110,66
  • 2 acertos: 73601 apostas ganhadoras, R$ 4,46

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.600.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 816, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (27):

coluna 1: 6

coluna 2: 9

coluna 3: 3

coluna 4: 7

coluna 5: 2

coluna 6: 4

coluna 7: 0

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 46 apostas ganhadoras, R$ 987,39
  • 4 acertos: 614 apostas ganhadoras, R$ 73,97
  • 3 acertos: 5563 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.900.000,00

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