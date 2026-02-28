Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2930, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
01 - 02 - 07 - 13 - 16 - 25
2º sorteio:
06 - 16 - 24 - 30 - 32 - 34 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 5.749,53
- 4 acertos: 796 apostas ganhadoras, R$ 99,05
- 3 acertos: 14393 apostas ganhadoras, R$ 2,73
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 6.899,44
- 4 acertos: 534 apostas ganhadoras, R$ 147,66
- 3 acertos: 10704 apostas ganhadoras, R$ 3,68
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3623, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (27):
02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.825.837,38
- 14 acertos: 256 apostas ganhadoras, R$ 2.136,36
- 13 acertos: 7010 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 86944 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 462350 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2893, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (27):
00 - 02 - 05 - 06 - 16 - 23 - 29 - 32 - 39 - 43 - 44 - 51 - 53 - 61 - 67 - 68 - 89 - 93 - 98 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 103.559,91
- 18 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 2.397,22
- 17 acertos: 657 apostas ganhadoras, R$ 295,54
- 16 acertos: 3926 apostas ganhadoras, R$ 49,45
- 15 acertos: 16773 apostas ganhadoras, R$ 11,57
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.200.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6963, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (27):
06 - 19 - 29 - 62 - 74
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 9.860,48
- 3 acertos: 2970 apostas ganhadoras, R$ 110,66
- 2 acertos: 73601 apostas ganhadoras, R$ 4,46
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.600.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 816, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (27):
coluna 1: 6
coluna 2: 9
coluna 3: 3
coluna 4: 7
coluna 5: 2
coluna 6: 4
coluna 7: 0
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 46 apostas ganhadoras, R$ 987,39
- 4 acertos: 614 apostas ganhadoras, R$ 73,97
- 3 acertos: 5563 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.900.000,00