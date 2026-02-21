Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2927, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
07 - 19 - 24 - 27 - 30 - 34
2º sorteio:
06 - 08 - 09 - 12 - 33 - 44 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 15.262,18
- 4 acertos: 520 apostas ganhadoras, R$ 134,17
- 3 acertos: 10777 apostas ganhadoras, R$ 3,23
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 4.578,66
- 4 acertos: 826 apostas ganhadoras, R$ 84,46
- 3 acertos: 13746 apostas ganhadoras, R$ 2,53
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3617, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (20):
02 - 04 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 804.951,07
- 14 acertos: 263 apostas ganhadoras, R$ 1.833,56
- 13 acertos: 9216 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 106316 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 551152 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- GOIANIA/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2890, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (20):
01 - 13 - 20 - 23 - 26 - 28 - 30 - 48 - 55 - 56 - 67 - 69 - 73 - 82 - 87 - 88 - 89 - 90 - 95 - 96
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 44.416,99
- 18 acertos: 66 apostas ganhadoras, R$ 2.523,69
- 17 acertos: 692 apostas ganhadoras, R$ 240,69
- 16 acertos: 3801 apostas ganhadoras, R$ 43,82
- 15 acertos: 15757 apostas ganhadoras, R$ 10,57
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 133.250,96
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.100.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6957, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (20):
11 - 14 - 18 - 67 - 74
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 12.651,97
- 3 acertos: 4205 apostas ganhadoras, R$ 120,35
- 2 acertos: 108851 apostas ganhadoras, R$ 4,64
Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 813, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (20):
coluna 1: 4
coluna 2: 7
coluna 3: 9
coluna 4: 1
coluna 5: 9
coluna 6: 2
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 30.344,91
- 5 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 1.083,74
- 4 acertos: 664 apostas ganhadoras, R$ 65,28
- 3 acertos: 5908 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.450.000,00