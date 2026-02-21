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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios desta sexta-feira (20).

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2927, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

07 - 19 - 24 - 27 - 30 - 34

2º sorteio:

06 - 08 - 09 - 12 - 33 - 44 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 15.262,18
  • 4 acertos: 520 apostas ganhadoras, R$ 134,17
  • 3 acertos: 10777 apostas ganhadoras, R$ 3,23

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 4.578,66
  • 4 acertos: 826 apostas ganhadoras, R$ 84,46
  • 3 acertos: 13746 apostas ganhadoras, R$ 2,53

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3617, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (20):

02 - 04 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 804.951,07
  • 14 acertos: 263 apostas ganhadoras, R$ 1.833,56
  • 13 acertos: 9216 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 106316 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 551152 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

  • GOIANIA/GO
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO PAULO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2890, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (20):

01 - 13 - 20 - 23 - 26 - 28 - 30 - 48 - 55 - 56 - 67 - 69 - 73 - 82 - 87 - 88 - 89 - 90 - 95 - 96

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 44.416,99
  • 18 acertos: 66 apostas ganhadoras, R$ 2.523,69
  • 17 acertos: 692 apostas ganhadoras, R$ 240,69
  • 16 acertos: 3801 apostas ganhadoras, R$ 43,82
  • 15 acertos: 15757 apostas ganhadoras, R$ 10,57
  • 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 133.250,96

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.100.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6957, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (20):

11 - 14 - 18 - 67 - 74

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 12.651,97
  • 3 acertos: 4205 apostas ganhadoras, R$ 120,35
  • 2 acertos: 108851 apostas ganhadoras, R$ 4,64

Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 813, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (20):

coluna 1: 4

coluna 2: 7

coluna 3: 9

coluna 4: 1

coluna 5: 9

coluna 6: 2

coluna 7: 5

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 30.344,91
  • 5 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 1.083,74
  • 4 acertos: 664 apostas ganhadoras, R$ 65,28
  • 3 acertos: 5908 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.450.000,00

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