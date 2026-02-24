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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (23)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2928, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

09 - 11 - 16 - 37 - 38 - 49

2º sorteio:

12 - 17 - 25 - 26 - 32 - 42 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 5.827,95
  • 4 acertos: 645 apostas ganhadoras, R$ 113,59
  • 3 acertos: 11278 apostas ganhadoras, R$ 3,24

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 6.410,74
  • 4 acertos: 624 apostas ganhadoras, R$ 117,41
  • 3 acertos: 11692 apostas ganhadoras, R$ 3,13

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3619, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (23):

01 - 02 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 888.751,35
  • 14 acertos: 654 apostas ganhadoras, R$ 1.249,08
  • 13 acertos: 18112 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 188068 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 960643 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.500.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    3 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • CHAPADAO DO SUL/MS
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO PAULO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2891, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (23):

02 - 10 - 11 - 22 - 26 - 29 - 30 - 32 - 36 - 44 - 46 - 48 - 53 - 55 - 57 - 61 - 72 - 86 - 96 - 97

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 54.555,55
  • 18 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 2.435,51
  • 17 acertos: 650 apostas ganhadoras, R$ 262,28
  • 16 acertos: 3742 apostas ganhadoras, R$ 45,56
  • 15 acertos: 16299 apostas ganhadoras, R$ 10,45
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6959, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (23):

07 - 12 - 27 - 49 - 54

Premiação:

  • 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 585.589,90
  • 4 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 4.253,68
  • 3 acertos: 3363 apostas ganhadoras, R$ 71,07
  • 2 acertos: 68347 apostas ganhadoras, R$ 3,49

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 814, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (23):

coluna 1: 2

coluna 2: 5

coluna 3: 6

coluna 4: 9

coluna 5: 4

coluna 6: 6

coluna 7: 3

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 1.165,89
  • 4 acertos: 701 apostas ganhadoras, R$ 63,20
  • 3 acertos: 6038 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.600.000,00

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