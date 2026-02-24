Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2928, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
09 - 11 - 16 - 37 - 38 - 49
2º sorteio:
12 - 17 - 25 - 26 - 32 - 42 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 5.827,95
- 4 acertos: 645 apostas ganhadoras, R$ 113,59
- 3 acertos: 11278 apostas ganhadoras, R$ 3,24
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 6.410,74
- 4 acertos: 624 apostas ganhadoras, R$ 117,41
- 3 acertos: 11692 apostas ganhadoras, R$ 3,13
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3619, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (23):
01 - 02 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 888.751,35
- 14 acertos: 654 apostas ganhadoras, R$ 1.249,08
- 13 acertos: 18112 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 188068 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 960643 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.500.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
3 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CHAPADAO DO SUL/MS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2891, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (23):
02 - 10 - 11 - 22 - 26 - 29 - 30 - 32 - 36 - 44 - 46 - 48 - 53 - 55 - 57 - 61 - 72 - 86 - 96 - 97
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 54.555,55
- 18 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 2.435,51
- 17 acertos: 650 apostas ganhadoras, R$ 262,28
- 16 acertos: 3742 apostas ganhadoras, R$ 45,56
- 15 acertos: 16299 apostas ganhadoras, R$ 10,45
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6959, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (23):
07 - 12 - 27 - 49 - 54
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 585.589,90
- 4 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 4.253,68
- 3 acertos: 3363 apostas ganhadoras, R$ 71,07
- 2 acertos: 68347 apostas ganhadoras, R$ 3,49
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 814, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (23):
coluna 1: 2
coluna 2: 5
coluna 3: 6
coluna 4: 9
coluna 5: 4
coluna 6: 6
coluna 7: 3
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 1.165,89
- 4 acertos: 701 apostas ganhadoras, R$ 63,20
- 3 acertos: 6038 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.600.000,00