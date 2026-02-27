Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1181, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):
03 - 04 - 06 - 08 - 16 - 27 - 31
Mês da sorte: Setembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 4.033,01
- 5 acertos: 1241 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 15863 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 53751 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3622, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):
02 - 03 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.825.837,38
- 14 acertos: 256 apostas ganhadoras, R$ 2.136,36
- 13 acertos: 7010 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 86944 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 462350 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2977, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):
08 - 19 - 27 - 32 - 38 - 52
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 118 apostas ganhadoras, R$ 33.510,78
- 4 acertos: 7699 apostas ganhadoras, R$ 846,60
Acumulado para o próximo concurso: R$ 145.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6962, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):
15 - 25 - 37 - 79 - 80
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 7.686,51
- 3 acertos: 2176 apostas ganhadoras, R$ 131,20
- 2 acertos: 60108 apostas ganhadoras, R$ 4,74
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.700.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2360, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):
07 - 10 - 19 - 26 - 28 - 53 - 76
Time do coração: CHAPECOENSE/SC
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 44.172,60
- 5 acertos: 170 apostas ganhadoras, R$ 1.113,59
- 4 acertos: 3005 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 25949 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 6111 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.700.000,00