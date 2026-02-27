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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios de hoje.

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1181, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):

03 - 04 - 06 - 08 - 16 - 27 - 31

Mês da sorte: Setembro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 4.033,01
  • 5 acertos: 1241 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 15863 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 53751 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3622, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):

02 - 03 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.825.837,38
  • 14 acertos: 256 apostas ganhadoras, R$ 2.136,36
  • 13 acertos: 7010 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 86944 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 462350 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2977, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):

08 - 19 - 27 - 32 - 38 - 52

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 118 apostas ganhadoras, R$ 33.510,78
  • 4 acertos: 7699 apostas ganhadoras, R$ 846,60

Acumulado para o próximo concurso: R$ 145.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6962, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):

15 - 25 - 37 - 79 - 80

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 7.686,51
  • 3 acertos: 2176 apostas ganhadoras, R$ 131,20
  • 2 acertos: 60108 apostas ganhadoras, R$ 4,74

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.700.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2360, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (26):

07 - 10 - 19 - 26 - 28 - 53 - 76

Time do coração: CHAPECOENSE/SC

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 44.172,60
  • 5 acertos: 170 apostas ganhadoras, R$ 1.113,59
  • 4 acertos: 3005 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 25949 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 6111 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.700.000,00

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