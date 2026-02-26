Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2929, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
01 - 20 - 24 - 27 - 34 - 47
2º sorteio:
21 - 24 - 28 - 33 - 43 - 44 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 5.827,95
- 4 acertos: 645 apostas ganhadoras, R$ 113,59
- 3 acertos: 11278 apostas ganhadoras, R$ 3,24
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 6.410,74
- 4 acertos: 624 apostas ganhadoras, R$ 117,41
- 3 acertos: 11692 apostas ganhadoras, R$ 3,13
Federal
Resultado do concurso nº 6044, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 026501 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 075700 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 062804 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 048760 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 080920 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3621, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (25):
01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 755.105,96
- 14 acertos: 264 apostas ganhadoras, R$ 1.713,51
- 13 acertos: 8518 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 97948 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 519020 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- RIBEIRAO PRETO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2892, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (25):
09 - 13 - 28 - 32 - 40 - 42 - 45 - 48 - 57 - 59 - 61 - 64 - 66 - 70 - 75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 92
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 68.463,77
- 18 acertos: 62 apostas ganhadoras, R$ 2.760,64
- 17 acertos: 532 apostas ganhadoras, R$ 321,72
- 16 acertos: 3607 apostas ganhadoras, R$ 47,45
- 15 acertos: 15316 apostas ganhadoras, R$ 11,17
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 332, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (25):
35 - 36 - 40 - 43 - 47 - 50
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2 apostas ganhadoras, R$ 58.114,33
- 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 30.994,31
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 14 apostas ganhadoras, R$ 6.641,64
- 4 acertos + 2 trevos: 37 apostas ganhadoras, R$ 1.884,79
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 680 apostas ganhadoras, R$ 146,50
- 3 acertos + 2 trevos: 710 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 7093 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 5502 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 54853 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 26.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6961, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (25):
15 - 45 - 55 - 62 - 65
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 7.753,75
- 3 acertos: 1942 apostas ganhadoras, R$ 133,08
- 2 acertos: 47210 apostas ganhadoras, R$ 5,47
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.900.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 815, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (25):
coluna 1: 5
coluna 2: 5
coluna 3: 7
coluna 4: 5
coluna 5: 6
coluna 6: 5
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 14.427,22
- 5 acertos: 117 apostas ganhadoras, R$ 352,31
- 4 acertos: 557 apostas ganhadoras, R$ 74,00
- 3 acertos: 5258 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.700.000,00