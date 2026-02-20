Como fazer a trend da família em conserva com inteligência artificial? Veja o passo a passo

Uma nova febre tomou conta das redes durante o Carnaval de 2026: a chamada trend da família em conserva. A brincadeira, que viralizou após o desfile da Acadêmicos de Niterói, usa ferramentas de inteligência artificial (IA) para transformar fotos em montagens que colocam famílias em latas metálicas ou potes de vidro.
A tendência ganhou força depois do desfile da Acadêmicos de Niterói, que estreou no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, com um enredo sobre a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Uma das alas da escola levou para a avenida a fantasia "Família em Conserva", que colocava o modelo de família tradicional, do casal heterossexual com filhos, em uma lata.
Perfis conservadores, influenciadores e até deputados reagiram com críticas, acusando a escola de desrespeito a valores familiares. Usuários das redes passaram a reproduzir a ideia com inteligência artificial, criando suas próprias versões da "família em conserva" - alguns reafirmando o conceito, outros em tom de deboche.
O processo é automatizado e não exige conhecimento avançado em edição de imagens. A seguir, veja o que está por trás da trend e como produzir sua própria versão.
O que é a trend da família em conserva?
A proposta consiste em enviar uma foto de família para uma ferramenta de IA e pedir que o sistema gere uma montagem colocando as pessoas dentro de um recipiente, geralmente uma lata aberta ou um pote transparente.
Com a popularização, surgiram dois estilos predominantes:
- Versão ilustrada: visual de desenho ou pintura digital, com cores vibrantes
- Versão realista: simula fotografia, com reflexos, transparência e efeitos de luz
Na prática, a inteligência artificial faz automaticamente etapas que antes exigiriam softwares profissionais: recorte do fundo, criação do recipiente em três dimensões e ajuste de luz e profundidade para integrar todos os elementos.
O que preparar antes de começar?
A qualidade da imagem final depende muito da foto de origem. Para aumentar as chances de um bom resultado, especialistas recomendam:
- usar imagem bem iluminada
- preferir enquadramento de meio corpo ou corpo inteiro
- escolher fundo simples e pouco poluído
- enviar arquivo em boa resolução
Fotos escuras, desfocadas ou com muitas pessoas sobrepostas podem dificultar o recorte automático e gerar distorções.
Exemplos de prompts para usar
A qualidade do resultado depende muito do comando escrito. Veja sugestões reformuladas para testar:
Versão ilustrada (cartoon)
"Gere uma arte digital em estilo cartoon mostrando uma família dentro de uma lata de conserva aberta. Use paleta vibrante, luz quente e enquadramento central, com aparência divertida e bem definida".
Versão realista (fotográfica)
"Converta esta foto em uma cena realista de uma família dentro de um pote de vidro tipo conserva. O recipiente deve parecer transparente, com reflexos naturais, sombras coerentes e aparência fotográfica".
Como fazer a trend da família em conserva com IA
- acesse o ChatGPT (chatgpt.com) ou outra ferramenta de IA com geração de imagens e clique no botão de adicionar arquivos
- selecione a foto da família no computador ou celular e faça o upload
- digite um comando de texto descrevendo a montagem desejada e envie para gerar a imagem
- se necessário, peça ajustes específicos, como melhor posicionamento dentro do pote, correção de rostos e aumento de realismo ou estilo cartoon
- quando estiver satisfeito com o resultado, faça o download da imagem em alta qualidade.
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