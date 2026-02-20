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Como fazer a trend da família em conserva com inteligência artificial? Veja o passo a passo

Brincadeira viralizou após sátira no desfile da Acadêmicos de Niterói, no Rio de Janeiro

Zero Hora

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  • A trend "família em conserva" viralizou no Carnaval 2026 após desfile da Acadêmicos de Niterói com crítica à família tradicional.
  • Usuários usam IA como ChatGPT e Gemini para criar montagens de famílias em latas ou potes, sem exigir conhecimento técnico.
  • A tendência ganhou força nas redes sociais, gerando debates e reações de influenciadores e políticos conservadores.
  • Há dois estilos principais: versão ilustrada, com visual de desenho, e versão realista, que simula fotografia.
  • Para melhores resultados, recomenda-se foto bem iluminada, fundo simples e comandos detalhados para a IA.
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ChatGPT/Reprodução
Trend começou após desfile de escola de samba no Rio de Janeiro.

Uma nova febre tomou conta das redes durante o Carnaval de 2026: a chamada trend da família em conserva. A brincadeira, que viralizou após o desfile da Acadêmicos de Niterói, usa ferramentas de inteligência artificial (IA) para transformar fotos em montagens que colocam famílias em latas metálicas ou potes de vidro.

A tendência ganhou força depois do desfile da Acadêmicos de Niterói, que estreou no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, com um enredo sobre a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Uma das alas da escola levou para a avenida a fantasia "Família em Conserva", que colocava o modelo de família tradicional, do casal heterossexual com filhos, em uma lata.

Perfis conservadores, influenciadores e até deputados reagiram com críticas, acusando a escola de desrespeito a valores familiares. Usuários das redes passaram a reproduzir a ideia com inteligência artificial, criando suas próprias versões da "família em conserva" - alguns reafirmando o conceito, outros em tom de deboche.

A estética, que rapidamente se espalhou por plataformas como Instagram, TikTok e X, pode ser criada por qualquer usuário com ajuda de serviços como ChatGPT e Gemini

O processo é automatizado e não exige conhecimento avançado em edição de imagens. A seguir, veja o que está por trás da trend e como produzir sua própria versão.

O que é a trend da família em conserva?

A proposta consiste em enviar uma foto de família para uma ferramenta de IA e pedir que o sistema gere uma montagem colocando as pessoas dentro de um recipiente, geralmente uma lata aberta ou um pote transparente.

Com a popularização, surgiram dois estilos predominantes:

  • Versão ilustrada: visual de desenho ou pintura digital, com cores vibrantes
  • Versão realista: simula fotografia, com reflexos, transparência e efeitos de luz

Na prática, a inteligência artificial faz automaticamente etapas que antes exigiriam softwares profissionais: recorte do fundo, criação do recipiente em três dimensões e ajuste de luz e profundidade para integrar todos os elementos.

O que preparar antes de começar?

A qualidade da imagem final depende muito da foto de origem. Para aumentar as chances de um bom resultado, especialistas recomendam:

  • usar imagem bem iluminada
  • preferir enquadramento de meio corpo ou corpo inteiro
  • escolher fundo simples e pouco poluído
  • enviar arquivo em boa resolução

Fotos escuras, desfocadas ou com muitas pessoas sobrepostas podem dificultar o recorte automático e gerar distorções.

Exemplos de prompts para usar

A qualidade do resultado depende muito do comando escrito. Veja sugestões reformuladas para testar:

Versão ilustrada (cartoon)
"Gere uma arte digital em estilo cartoon mostrando uma família dentro de uma lata de conserva aberta. Use paleta vibrante, luz quente e enquadramento central, com aparência divertida e bem definida".

Versão realista (fotográfica)
"Converta esta foto em uma cena realista de uma família dentro de um pote de vidro tipo conserva. O recipiente deve parecer transparente, com reflexos naturais, sombras coerentes e aparência fotográfica".

Como fazer a trend da família em conserva com IA

  • acesse o ChatGPT (chatgpt.com) ou outra ferramenta de IA com geração de imagens e clique no botão de adicionar arquivos
  • selecione a foto da família no computador ou celular e faça o upload
  • digite um comando de texto descrevendo a montagem desejada e envie para gerar a imagem
  • se necessário, peça ajustes específicos, como melhor posicionamento dentro do pote, correção de rostos e aumento de realismo ou estilo cartoon
  • quando estiver satisfeito com o resultado, faça o download da imagem em alta qualidade.

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