Como fazer a trend da família em conserva com inteligência artificial? Veja o passo a passo

A tendência ganhou força depois do desfile da Acadêmicos de Niterói, que estreou no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, com um enredo sobre a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Uma das alas da escola levou para a avenida a fantasia "Família em Conserva", que colocava o modelo de família tradicional, do casal heterossexual com filhos, em uma lata.