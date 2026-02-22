Casamento de Tabata Amaral e João Campos reúne políticos influentes em Pernambuco

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) e o prefeito de Recife, João Campos (PSB), se casaram neste sábado (21). A cerimônia ocorreu na Capela de São Benedito, na Praia dos Carneiros, em Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco. O evento reuniu familiares, amigos e convidados especiais para celebrar a união do casal.
Entre os presentes estavam importantes autoridades, como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que assumiu a presidência durante a viagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Índia. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, e os ministros da Defesa e da Previdência, José Múcio e Wolney Queiroz (PDT), também marcaram presença. A senadora Teresa Leitão (PT) completou a lista de políticos que prestigiaram o casamento.
João Campos e Tábata Amaral têm 32 anos. O casal se conheceu em Brasília, em 2019, quando João ainda exercia o mandato de deputado federal. Ele é considerado um dos nomes cotados para disputar o governo de Pernambuco em 2026.
O noivado foi anunciado em novembro de 2025, e a data do casamento foi definida em janeiro deste ano.