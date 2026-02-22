Casamento de Tabata Amaral e João Campos reúne políticos influentes em Pernambuco

Entre os presentes estavam importantes autoridades, como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que assumiu a presidência durante a viagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Índia. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, e os ministros da Defesa e da Previdência, José Múcio e Wolney Queiroz (PDT), também marcaram presença. A senadora Teresa Leitão (PT) completou a lista de políticos que prestigiaram o casamento.