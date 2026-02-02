Bitcoin hoje: acompanhe ao vivo a cotação

Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem investir em criptomoedas. Para iniciar essas operações, é preciso adquirir os ativos no mercado financeiro com pagamento em moeda corrente, o que se faz principalmente por meio das chamadas "exchanges", corretoras especializadas.
No Brasil, assim como nos Estados Unidos, também é possível investir em fundos, os ETFs (sigla em inglês para exchange-traded funds). Nesse caso, as operações devem ser contratadas nas corretoras tradicionais, onde se compram, por exemplo, ações de empresas negociadas na bolsa.
Portanto, o interessado deve procurar uma corretora tradicional ou uma exchange, abrir uma conta, escolher a criptomoeda desejada e iniciar o investimento.
Siga ao vivo a cotação do bitcoin hoje
Confira o gráfico do bitcoin disponibilizado pela TradingView a cotação atual do bitcoin.
O que é?
O bitcoin é a primeira criptomoeda descentralizada do mundo. Ela foi criada em 2009 por um grupo (ou desenvolvedor) com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. A cripto opera em uma rede ponto a ponto (P2P), o que permite transações diretas entre usuários sem a intermediação de bancos, por exemplo.
História
O bitcoin foi proposto em um artigo publicado em 2008 por Satoshi Nakamoto, intitulado "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". A rede foi lançada em janeiro de 2009 com a mineração do primeiro bloco, chamado de "bloco gênese".
Como funciona?
A tecnologia da criptomoeda é baseada no blockchain, um registro contábil público digital, distribuído e descentralizado que registra todas as transações envolvendo bitcoin de forma segura e imutável. A rede é mantida por "mineradores" que validam e adicionam novos blocos de transações.
O que é a mineração de bitcoin?
É um processo onde as transações são validadas e adicionadas ao blockchain. O processo é realizado pelos mineradores via Prova de Trabalho, um mecanismo de consenso que exige a resolução de problemas matemáticos complexos para validar transações e adicionar novos blocos à rede, garantindo segurança e descentralização, mas com alto consumo de energia e o uso de computadores com alta capacidade de processamento. Como recompensa, os "mineradores" recebem novos bitcoins e as taxas das transações que eles validaram.
Qual o preço de um bitcoin?
A cotação do bitcoin é volátil e muda conforme as negociações globais.
Como o preço é determinado?
Assim como na bolsa de valores, o bitcoin se baseia na lei da oferta e demanda nos mercados. Diversos fatores podem influenciar o valor da criptomoeda: sentimento dos investidores, inovações tecnológicas, notícias sobre a regulamentação, adoção por empresas, custo da mineração, entre outros.
É seguro investir?
O investimento em bitcoin é arriscado devido a volatilidade da criptomoeda. É aconselhável que cada investidor ou interessado faça a sua própria pesquisa para entender o ativo.
Onde guardar bitcoins?
As criptomoedas possuem carteiras, que podem ser de software e também são chamados de Hot Wallet (armazenadas em celulares, computadores e na internet) e as carteiras de hardware, chamadas de Cold Wallet (armazenadas em dispositivos offline, como um pendrive, por exemplo). As chaves privadas também podem ser armazenadas em pedaços de papel e metal. Nesse caso, a chave nunca deve ter contato com a internet e é recomendável que o investidor tenha uma cópia da chave.
Qual o limite do bitcoin?
O fornecimento de bitcoin é finito. A criptomoeda é limitada a 21 milhões de unidades. A escassez é programada e projetada para criar um ativo digital que não pode ser inflacionado igual as moedas emitidas por um governo.
Como comprar bitcoin??
A criptomoeda e divisível em até oito casas decimais. A menor unidade é chamada de "Satoshi" (0,00000001 BTC), permitindo o investimento de qualquer valor e a compra de frações de bitcoin de forma acessível.
Como usar o bitcoin?
É possível realizar o pagamento de compras, produtos e serviços pela criptomoeda. No entanto, ainda não existem muitos estabelecimentos que aceitam esse tipo de quitação. As formas mais comuns de pagamento são via QR Code e em cartões de débito ou crédito cripto. O usuário pode utilizar cartões recarregáveis e aplicativos de carteira digital.
Os cartões podem ser utilizados em lojas que ainda não aceitam pagamentos diretos com a cripto. Eles funcionam como um pré-pago recarregável, onde o valor é descontado do saldo em criptomoedas no momento da transação. Geralmente, os aplicativos fazem a conversão de valores. Em outros casos, é programada uma conversão da moeda bitcoin para dinheiro sobre a quantia que será depositada no cartão.
Os cartões possuem bandeira convencional. Ao finalizar a compra, o valor é instantaneamente convertido e debitado do saldo em criptomoedas.