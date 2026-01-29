Viral

Atenção!
Notícia

Que horas vai tocar o Big Fone no "BBB 26" nesta quinta-feira? Entenda a dinâmica da semana

Quem atender escolherá alguém para ficar de fora das provas do líder, anjo e bate e volta

Zero Hora

Enviar email
TV Globo/Reprodução
Casa do "BBB 26" terá dinâmica do Big Fone nesta quinta-feira.

O Big Fone vai tocar novamente no BBB 26 nesta quinta-feira (29) e promete agitar a casa! Tadeu Schmidt anunciou que a ligação acontecerá ao vivo, antes da prova do líder. Quem atender terá um grande poder nas mãos — capaz de mudar o rumo do jogo de um participante.

Segundo o apresentador, quem atender o Big Fone vai tirar uma pessoa das três provas da semana: do líder, do anjo e, se estiver no paredão, também não participa da prova bate e volta.

Em votação no gshow, será decidido qual dos telefones vai tocar: o prateado, perto da academia, o azul, próximo à piscina, ou o dourado, localizado dentro da casa, entre a sala e a cozinha.

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: