Que horas vai tocar o Big Fone no "BBB 26" nesta quinta-feira? Entenda a dinâmica da semana

O Big Fone vai tocar novamente no BBB 26 nesta quinta-feira (29) e promete agitar a casa! Tadeu Schmidt anunciou que a ligação acontecerá ao vivo, antes da prova do líder. Quem atender terá um grande poder nas mãos — capaz de mudar o rumo do jogo de um participante.
Segundo o apresentador, quem atender o Big Fone vai tirar uma pessoa das três provas da semana: do líder, do anjo e, se estiver no paredão, também não participa da prova bate e volta.
Em votação no gshow, será decidido qual dos telefones vai tocar: o prateado, perto da academia, o azul, próximo à piscina, ou o dourado, localizado dentro da casa, entre a sala e a cozinha.