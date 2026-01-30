Mega-Sena sorteia R$ 115 milhões neste sábado; veja como apostar

Com uma premiação estimada em R$ 115 milhões, a Mega-Sena volta a movimentar os apostadores, neste sábado (31), com o concurso 2.967.
Os jogos podem ser registrados até as 20h, tanto nas lotéricas autorizadas pela Caixa, espalhadas por todo o Brasil, quanto pelos canais online oficiais. Já os bolões digitais poderão ser comprados até às 20h30min, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo.
O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, às 21h.
Último sorteio
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.966 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (29).
As dezenas sorteadas foram: 06 – 07 – 09 – 43 – 44 – 53.
Ao todo, 68 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 50.520,02. Já 5.798 apostas fizeram a quadra e ganharão R$ 976,66 cada.
Como jogar na Mega-Sena online?
Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).
As apostas online só podem ser feitas com cartão de crédito. Tanto no site quanto no aplicativo, o processo demora menos de cinco minutos. Confira como:
- Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina e outras).
- Escolha os números da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis deles. Os números podem ser selecionados manualmente ou gerados a partir da opção de completar com números aleatórios.
- Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar é de 30 reais.
Bolão
O Bolão Caixa permite que o apostador participe de apostas em grupo. Para isso, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar o serviço ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm valor mínimo de R$ 15,00, com cotas a partir de R$ 6,00.
Resultados
Os sorteios da Mega ocorrem nas terças e quintas-feiras e nos sábados. No site oficial da Caixa, ficam disponíveis todos os resultados, inclusive os anteriores.