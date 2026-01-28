Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 102 milhões nesta quinta-feira; veja como apostar

O último concurso da Mega-Sena foi realizado na última terça-feira (27) e, novamente, nenhum apostador acertou as seis dezenas.
Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 102 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (29).
Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 65 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 47.303,48. Outras 4.783 apostas fizeram a quadra, garantindo um prêmio individual de R$ 1.059,63.
Para o próximo sorteio, os interessados podem registrar suas apostas até as 20h desta quinta-feira (29) em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa, por meio do site ou do aplicativo oficial.
Probabilidade
As chances de vitória em cada concurso dependem da quantidade de dezenas escolhidas e do tipo de aposta realizada. Em um jogo simples, com seis dezenas — que custa R$ 6 — a probabilidade de conquistar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, conforme dados da Caixa.
Já em uma aposta com 20 dezenas, o limite máximo permitido, cujo valor é de R$ 232.560,00, a chance de acertar o prêmio principal sobe para 1 em 1.292, também segundo a instituição.