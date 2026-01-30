Euro hoje: siga ao vivo o valor da cotação

O euro, que começou com uma cotação de 1,1789 dólar no ano de seu lançamento, estreou nas principais praças financeiras em 4 de janeiro. No entanto, no dia 27 daquele mês caiu, ficando abaixo de um dólar, e, no final de outubro, atingiu o seu valor mínimo histórico (0,8230 dólar). Em 1º de janeiro de 2001, a Grécia se incorporava à zona do euro.