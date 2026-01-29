Dólar hoje: siga ao vivo o valor da cotação

O dólar abriu esta quinta-feira (29) cotado a R$ 5,18. A moeda, assim como as outras estrangeiras, tem a abertura do seu mercado às 9h (horário de Brasília) e fechamento às 17h.
A cotação pressiona os juros futuros para baixo, enquanto o Ibovespa futuro avança, após a manutenção de juros pelo Fed e o Copom, sinais de cortes da Selic em março e apetite por risco em Nova York. Esse cenário impulsiona as commodities e pode estar induzindo migração de fluxo estrangeiro para bolsa brasileiro e a renda fixa em razão do forte diferencial de juros em operações de carry trade, estratégia que permite aos investidores lucrar com a diferença entre as taxas de juros de diferentes países.
Por volta das 9h30min, a divisa americana recuava 0,24%, a R$ 5,1939, e o dólar futuro de fevereiro caía 0,03%, a R$ 5,1960.
Cotação do dólar ao vivo
Confira o gráfico do índice geral do dólar disponibilizado pela TradingView.
Histórico recente da moeda
Na quarta-feira (28), o dólar à vista fechou estável, a R$ 5,2066, após recente rodada de apreciação forte da moeda brasileira – superior a 5% em 2026.
Atualmente, em janeiro de 2026, o dólar atingiu o menor patamar em 20 meses, chegando à casa dos R$ 5,20, impulsionado pela expectativa de queda de juros nos EUA e atratividade dos ativos brasileiros.
O que tende a ficar mais barato com o dólar em baixa?
Quando o dólar cai, o poder de compra do real aumenta, o que tende a baratear diversos setores que dependem de importações ou cotações internacionais.
Os principais itens que costumam ficar mais baratos sob esta condição são itens de Eletrônicos e Tecnologia, viagens internacionais, combustíveis, alimentos específicos – produtos que dependem de commodities importadas, como o trigo (pães, massas e biscoitos), tendem a ter seus preços reduzidos. Os efeitos afetam ainda as matérias-primas industriais e agrícolas e itens de saúde, como medicamentos e equipamentos.
O que tende a ficar mais caro com o dólar alto?
Itens consumidos na rotina dos brasileiros tendem a subir de preço diante do aumento de custos na produção e importação. O efeito é espalhado e pode ir desde gasolina, pão e café mais caros até dificuldade para concretizar viagens internacionais.
Na prática, o dólar mais alto costuma ter um primeiro efeito na produção. Em seguida, com a necessidade de repassar parte do aumento de custos, os consumidores enfrentam valores mais altos no varejo. Com isso, a inflação tende a subir.
O economista André Braz, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre), afirma que o câmbio pressiona o preço de itens comercializados mundialmente, que podem ser importados ou exportados.
— À medida que o tempo passa, as transações comerciais vão acontecendo com uma nova taxa de câmbio e isso vai sendo repassado gradualmente para os preços.