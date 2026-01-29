Dólar hoje: siga ao vivo o valor da cotação

A cotação pressiona os juros futuros para baixo, enquanto o Ibovespa futuro avança, após a manutenção de juros pelo Fed e o Copom, sinais de cortes da Selic em março e apetite por risco em Nova York. Esse cenário impulsiona as commodities e pode estar induzindo migração de fluxo estrangeiro para bolsa brasileiro e a renda fixa em razão do forte diferencial de juros em operações de carry trade, estratégia que permite aos investidores lucrar com a diferença entre as taxas de juros de diferentes países.