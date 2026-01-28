Dólar hoje: siga ao vivo o valor da cotação

Após superar os R$ 6 pela primeira vez no final de 2024 (chegando a R$ 6,26), a cotação do dólar fechou o ano passado em torno dos R$ 5,80. O crescimento do valor do dólar em 2024 foi o maior desde 2020, primeiro ano da pandemia de covid-19, e começou após o anúncio da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.