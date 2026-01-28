Dólar hoje: siga ao vivo o valor da cotação

O dólar abriu hoje cotado a R$ 5,19. A moeda, assim como as outras estrangeiras, tem a abertura do seu mercado às 9h (horário de Brasília) e fechamento às 17h.
A elevação de tarifas mútuas entre Estados Unidos e China provocou instabilidade no câmbio e nos mercados recentemente, com quedas e retomadas de bolsas em diversos países.
Cotação do dólar ao vivo
Confira o gráfico do índice geral do dólar disponibilizado pela TradingView.
Histórico recente da moeda
Após superar os R$ 6 pela primeira vez no final de 2024 (chegando a R$ 6,26), a cotação do dólar fechou o ano passado em torno dos R$ 5,80. O crescimento do valor do dólar em 2024 foi o maior desde 2020, primeiro ano da pandemia de covid-19, e começou após o anúncio da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.
O que tende a ficar mais caro com o dólar alto?
Itens consumidos na rotina dos brasileiros tendem a subir de preço diante do aumento de custos na produção e importação. O efeito é espalhado e pode ir desde gasolina, pão e café mais caros até dificuldade para concretizar viagens internacionais.
Na prática, o dólar mais alto costuma ter um primeiro efeito na produção. Em seguida, com a necessidade de repassar parte do aumento de custos, os consumidores enfrentam valores mais altos no varejo. Com isso, a inflação tende a subir.
O economista André Braz, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre), afirma que o câmbio pressiona o preço de itens comercializados mundialmente, que podem ser importados ou exportados.
— À medida que o tempo passa, as transações comerciais vão acontecendo com uma nova taxa de câmbio e isso vai sendo repassado gradualmente para os preços.