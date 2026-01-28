Dia 29 de janeiro de 2026 é feriado? Saiba mais sobre a data

É importante ficar atento ao calendário de feriados em 2026 no Brasil. O calendário ainda prevê oito folgas caindo em dias de semana em 2026. A Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa) ocorrerá no dia 3 de abril, seguida por Tiradentes, em 21 de abril, uma terça-feira. O Dia do Trabalho, em 1º de maio, cairá em uma sexta-feira.